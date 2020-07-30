Кравчук будет статусной фигурой, а реальным переговорщиком – Резников, – политолог о ТКГ
Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Почему на эту должность избрали первого президента Украины – читайте дальше.
Кравчук будет выполнять статусно-представительскую роль, а реальным переговорщиком будет Алексей Резников – вице-премьер, который отвечает за эти дела и ведет дела в нормандском формате с Андреем Ермаком. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Владимир Феденко.
К слову Кравчук согласился возглавить ТКГ в Минске вместо Кучмы
По его словам, Резников в последние месяцы стал ключевой фигурой в переговорах в ТКГ.
Концепция украинских переговоров такова, что должна быть статусная фигура во главе делегации, которая имеет большой политический вес, опыт, однако не имеет официальных должностей сейчас. Таким образом мы страхуемся от рисков, якобы складывается ситуация прямых переговоров с сепаратистами. Статус Кравчука добавляет веса переговорам,
– сказал политолог.
Также добавил: "Надо понимать, что глава делегации он скорее координатор... Для Кравчука это даже немного ностальгия вернуться в политику, это дает импульс жизни, если он может немного помочь и переговорному процессу, и своей стране, то я думаю, это не плохо".
Почему Кравчук возглавил ТКГ в Минске
- До этого эту должность занимал второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Тогда вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двоих – вице-премьера Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения по этой должности не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом. Однако Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- До назначения нового главы украинской делегации в Минске Резников исполняет обязанности председателя, ведь он был первым заместителем Кучмы.