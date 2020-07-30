Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Почему на эту должность избрали первого президента Украины – читайте дальше.

Кравчук будет выполнять статусно-представительскую роль, а реальным переговорщиком будет Алексей Резников – вице-премьер, который отвечает за эти дела и ведет дела в нормандском формате с Андреем Ермаком. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Владимир Феденко.

К слову Кравчук согласился возглавить ТКГ в Минске вместо Кучмы

По его словам, Резников в последние месяцы стал ключевой фигурой в переговорах в ТКГ.

Концепция украинских переговоров такова, что должна быть статусная фигура во главе делегации, которая имеет большой политический вес, опыт, однако не имеет официальных должностей сейчас. Таким образом мы страхуемся от рисков, якобы складывается ситуация прямых переговоров с сепаратистами. Статус Кравчука добавляет веса переговорам,

– сказал политолог.

Также добавил: "Надо понимать, что глава делегации он скорее координатор... Для Кравчука это даже немного ностальгия вернуться в политику, это дает импульс жизни, если он может немного помочь и переговорному процессу, и своей стране, то я думаю, это не плохо".

Почему Кравчук возглавил ТКГ в Минске