Леонід Кравчук очолить українську делегацію у Тристоронній контактній групі у Мінську. Чому на цю посаду обрали першого президента України – читайте далі.

Кравчук буде виконувати статусно-представницьку роль, а реальним перемовником буде Олексій Резніков – віцепрем'єр, який відповідає за ці справи, і веде справи в нормандському форматі з Андрієм Єрмаком. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Володимир Феденко.

До слова Кравчук погодився очолити ТКГ у Мінську замість Кучми

За його словами, Резніков в останні місяці став ключовою фігурою в переговорах у ТКГ.

Концепція українських переговорів така, що має бути статусна фігура на чолі з делегацією, яка має велику політичну вагу, досвід, проте немає офіційних посад зараз. У такий спосіб ми страхуємось від ризиків, що нібито складається ситуація прямих перемовин з сепаратистами. Статус Кравчука додає ваги переговорам,

– сказав політолог.

Також додав: "Треба розуміти, що голова делегації він скоріше координатор… Для Кравчука це навіть трохи ностальгія повернутись в політику, це додає імпульсу життя, якщо він може трохи допомогти і переговорному процесу, і своїй країні, то я думаю, це не погано".

Чому Кравчук очолив ТКГ у Мінську