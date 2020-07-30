Кравчук буде статусною фігурою, а реальним перемовником – Резніков, – політолог про зміни у ТКГ
Леонід Кравчук очолить українську делегацію у Тристоронній контактній групі у Мінську. Чому на цю посаду обрали першого президента України – читайте далі.
Кравчук буде виконувати статусно-представницьку роль, а реальним перемовником буде Олексій Резніков – віцепрем'єр, який відповідає за ці справи, і веде справи в нормандському форматі з Андрієм Єрмаком. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Володимир Феденко.
До слова Кравчук погодився очолити ТКГ у Мінську замість Кучми
За його словами, Резніков в останні місяці став ключовою фігурою в переговорах у ТКГ.
Концепція українських переговорів така, що має бути статусна фігура на чолі з делегацією, яка має велику політичну вагу, досвід, проте немає офіційних посад зараз. У такий спосіб ми страхуємось від ризиків, що нібито складається ситуація прямих перемовин з сепаратистами. Статус Кравчука додає ваги переговорам,
– сказав політолог.
Також додав: "Треба розуміти, що голова делегації він скоріше координатор… Для Кравчука це навіть трохи ностальгія повернутись в політику, це додає імпульсу життя, якщо він може трохи допомогти і переговорному процесу, і своїй країні, то я думаю, це не погано".
Чому Кравчук очолив ТКГ у Мінську
- До цього цю посаду обіймав 2-й президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він вирішив покинути переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.
- Тоді найімовірніших нових керівників Володимир Зеленський назвав 2-х – віцепрем'єра Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Кравчук раніше заявляв, що до нього жодні пропозиції щодо цієї посади не надходили. Водночас він високо оцінював Резнікова як політика, оскільки той – професіонал і давно займається цим питанням. Однак Резніков хотів би, аби на чолі був хтось з "патріархів", бо так буде краще для мінського процесу.
- До призначення нового очільника української делегації в Мінську, власне Резніков виконує обов'язки голови, адже він був першим заступником Кучми.