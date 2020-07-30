В Беларуси задержали 33 российских наемников. С какой целью российские боевики прибыли в Беларусь и как это повлияет на конфликт Лукашенко и Путина, – читайте в материале.

Россия хочет прекратить дрейф Лукашенко на Запад

По мнению экспертов, Россия заинтересована в том, чтобы Беларусь по-прежнему оставалась в орбите интересов Кремля. Как рассказал 24 каналу директор Института мировой политики Евгений Магда, безусловно, задержание наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларуси – мощный политический скандал в отношениях России и Беларуси, который имеет предвыборную подоплеку. (В Беларуси на 9 августа намечены президентские выборы – "24").

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Сомнительно, что Россия заинтересована в поражении Лукашенко. Задача Кремля, во-первых, сделать Лукашенко более договороспособным. Во-вторых, прекратить его дрейф на Запад,

– считает Евгений Магда.

В то же время он не исключает, что это мог быть политтехнологический шаг со стороны белорусских властей. За боевиками тянется кровавый шлейф, у них соответствующее реноме в мире. Но в Беларуси подавляющее большинство населения не воспринимает Россию как врага. Нужен был показательный пример.

Смотрите видео задержания боевиков "Вагнера" в Беларуси

По мнению международника Игоря Соловея, для России сейчас чем хуже в Беларуси, тем лучше для Кремля.

Наемники вполне могли прибыть для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне выборов президента. Они могли бы создать белорусский майдан с жертвами. И этим подтолкнуть Лукашенко дальше в объятия Кремля. Потому что силовые события в Беларуси еще больше бы маргинализировали Лукашенко,

– отмечает Игорь Соловей.

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По его словам, задержание наемников – сигнал, что Лукашенко рассматривает силовой сценарий президентских выборов. Либо выборы отменят. Либо выборы состоятся, Лукашенко победит с высоким результатом, белорусы выйдут на акции протеста, а власть утопит их в крови.

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Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: главное

29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков – членов частной военной компании "Вагнер". Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Создали ее в 2013 году, за это время она участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, в боевых действиях на востоке Украины.

32 из них задержали под Минском в одном из санаториев. Еще одного мужчину – на юге страны.

Они приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.

Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".

Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию.

Задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.

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Как инцидент с "вагнеровцами" повлияет на отношения Беларуси с Россией и Украиной

Игорь Соловей отмечает: у Лукашенко и Путина достаточно напряженные отношения. Лукашенко считает Путина выскочкой. Кроме того, Лукашенко отказался подыграть Путину во время разработки различных сценариев продления полномочий президента России. Один из сценариев Кремля – Путин возглавляет новое союзное государство России и Беларуси. Лукашенко на это не согласился. И в Кремле это считают пощечиной Путину.

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По мнению Евгения Магды, Лукашенко накануне выборов не позволит оставить себя в дураках.

"Лукашенко играет Вагнера по своей партитуре. Вероятно, что сообщение о перенесенном Лукашенко коронавирусе – своеобразная прививка от возможной встречи с Путиным", – говорит Магда.



Путин хочет испортить отношения Лукашенко и Зеленского / Фото Офиса президента

В то же время Игорь Соловей замечает: достаточно показательным является тот факт, что Лукашенко в связи с задержанием "вагнеровцев" вызвал к себе послов России и Украины. По его мнению, Лукашенко хочет втянуть в этот инцидент Украину. С другой стороны, Украина может грамотно это использовать.

Среди задержанных наемников есть бывшие беркутовцы, которые разгоняли Майдан. Украина должна требовать их выдачи. Интересно, что будет делать Лукашенко. Это будет сигналом для Украины, и станет понятна вся цена красивым словам Лукашенко, которые он говорил на встрече с Зеленским,

– отмечает Соловей.

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По словам Евгения Магды, запрос на экстрадицию примут, но экстренного рассмотрения не будет. При этом эксперт подчеркивает: одна из целей России была – испортить отношения Беларуси и Украины. В частности, российские телеграм-каналы пытались распространить версию об "украинском следе" наемников в Беларуси.