У Білорусі затримали 33 російських найманців. З якою метою російські бойовики прибули в Білорусь і як це вплине на конфлікт Лукашенка і Путіна, – читайте в матеріалі.

Росія хоче припинити дрейф Лукашенка на Захід

На переконання експертів, Росія зацікавлена в тому, щоб Білорусь надалі залишалася в орбіті інтересів Кремля. Як розповів 24 каналу директор Інституту світової політики Євген Магда, безумовно, затримання найманців з ПВК "Вагнер" у Білорусі – потужний політичний скандал у відносинах Росії та Білорусі, що має передвиборче підґрунтя. (У Білорусі на 9 серпня заплановані президентські вибори, – 24 канал).

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Сумнівно, що Росія зацікавлена в поразці Лукашенка. Завдання Кремля, по-перше, зробити Лукашенка більш договороспроможним. По-друге, припинити його дрейф на Захід,

– вважає Євген Магда.

Водночас він не виключає, що це міг бути політтехнологічний крок з боку білоруської влади. За бойовиками тягнеться кривавий шлейф, у них відповідне реноме в світі. Але в Білорусі переважна більшість населення не сприймає Росію як ворога. Потрібен був показовий приклад.

Дивіться відео затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

На думку міжнародника Ігоря Соловея, для Росії зараз, чим гірше в Білорусі, тим краще для Кремля.

Найманці цілком могли прибути для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні виборів президента. Вони могли б створити білоруський майдан із жертвами. І цим підштовхнути Лукашенка далі в обійми Кремля. Тому що силові події в Білорусі ще більше б маргіналізували Лукашенка,

– зазначає Ігор Соловей.

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За його словами, затримання найманців – сигнал, що Лукашенко розглядає силовий сценарій президентських виборів. Або вибори скасують. Або вибори відбудуться, Лукашенко переможе з високим результатом, білоруси вийдуть на акції протесту, а влада втопить їх у крові.

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29 липня в Білорусі затримали 33 бойовика – членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура, що формується з найманців. Створили її у 2013 році, за цей час вона брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, в бойових діях на сході України.

32 із них затримали під Мінськом в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка – на півдні країни.

Вони приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.

Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".

Лукашенко терміново скликав Раду безпеки країни, аби обговорити ситуацію.

Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.

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Як інцидент з "вагнерівцями" вплине на стосунки Білорусі з Росією і Україною

Ігор Соловей відзначає: в Лукашенка і Путіна досить напружені відносини. Лукашенко вважає Путіна вискочкою. Крім того, Лукашенко відмовився підіграти Путіну під час розробки різних сценаріїв продовження повноважень президента Росії. Один із сценаріїв Кремля – Путін очолює нову союзну державу Росії і Білорусі. Лукашенко на це не погодився. І в Кремлі це вважають ляпасом Путіну.

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На думку Євгена Магди, Лукашенко напередодні виборів не дозволить пошити себе в дурні.

"Лукашенко грає Вагнера за своєю партитурою. Ймовірно, що повідомлення про перенесений Лукашенком коронавірус – своєрідне щеплення від можливої зустрічі з Путіним", – говорить Магда.



Путін хоче зіпсувати стосунки Лукашенка і Зеленського / Фото Офісу президента

Водночас Ігор Соловей зауважує: досить показовим є той факт, що Лукашенко у зв’язку із затриманням "вагнерівців" викликав до себе послів Росії та України. На його думку, Лукашенко хоче втягнути в цей інцидент Україну. З іншого боку, Україна може грамотно це використати.

Серед затриманих найманців є колишні беркутівці, які розганяли Майдан. Україна повинна вимагати їхньої видачі. Цікаво, що робитиме Лукашенко. Це буде сигналом для України, і стане зрозумілою вся ціна красивим словам Лукашенка, які він говорив на зустрічі із Зеленським,

– наголошує Соловей.

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За словами Євгена Магди, що запит на екстрадицію приймуть, але екстреного розгляду не буде. При цьому експерт підкреслює: одна з цілей Росії була – зіпсувати стосунки Білорусі та України. Зокрема, російські телеграм-канали намагалися поширити версію про "український слід" найманців у Білорусі.