Президент Білорусі Олександр Лукашенко безсимптомно перехворів на COVID-19. Про це він заявив на зустрічі в одній з частин внутрішніх військ МВС. Однак, ця заява може бути всього лише частиною передвиборчої кампанії.

Мовляв, у такий спосіб Лукашенко хоче показати, що він – з народом. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Франак Вячорка.

Зверніть увагу Лукашенко оголосив про перемогу Білорусі над коронавірусом

Зазначимо, що раніше Лукашенко відкрито говорив, що коронавірусу не існує, називав його "психозом" і пропонував нестандартні методи лікування: наприклад, горілкою та сауною, а також спортом і сметанним маслом.

Він взагалі не признавав тестування. А вже зараз признає, що вірус є, що він його пережив. Можливо, так він хоче здобути голоси виборців, яких втратив, коли ігнорував цю загрозу в березні – квітні,

– припустив Вячорка.

Зазначимо: за офіційними даними, на коронавірус в Білорусі захворіли 67 366 людей. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 543 людей. Натомість 60 669 вдалося одужати.

Зверніть увагу! Останнім часом Лукашенко постійно перебував на публіці, брав участь у масових заходах, зокрема релігійних, Республіканському балі тощо. Тож президент Білорусі, сам того не підозрюючи, міг заразити коронавірусом багатьох людей.