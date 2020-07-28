Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно переболел COVID-19. Об этом он заявил на встрече в одной из частей внутренних войск МВД. Однако, это заявление может быть всего лишь частью предвыборной кампании.

Мол, таким образом Лукашенко хочет показать, что он – с народом. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал белорусский журналист Франак Вячорка.

Обратите внимание Лукашенко объявил о победе Беларуси над коронавирусом

Отметим, что ранее Лукашенко открыто говорил, что коронавируса не существует, называл его "психозом" и предлагал нестандартные методы лечения: например, водкой и сауной, а также спортом и сметанным маслом.

Он вообще не признавал тестирования. А уже сейчас признает, что вирус есть, что он его пережил. Возможно, так он хочет получить голоса избирателей, которых потерял, когда игнорировал эту угрозу в марте – апреле,

– предположил Вячорка.

Отметим: по официальным данным, коронавирусом в Беларуси заболели 67 366 человек. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 543 человека. А 60 669 удалось выздороветь.

Обратите внимание! В последнее время Лукашенко постоянно находился на публике, участвовал в массовых мероприятиях, в том числе религиозных, Республиканском бале и тому подобном. Поэтому президент Беларуси, сам того не подозревая, мог заразить коронавирусом многих людей.