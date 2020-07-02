Лукашенко объявил о победе Беларуси над коронавирусом
Александр Лукашенко заявил, что Беларуси удалось выстоять в борьбе с коронавирусом. Он считает, что "градус борьбы" не следует прекращать, однако COVID-19 – все же преодолен.
С таким оптимистичным заявлением Лукашенко выступил во время вручения государственных наград медработникам, передает Белта.
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Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту,
– высказался белорусский лидер.
Не забыл Лукашенко и похвалить сам себя: он считает, что во время пандемии коронавируса он проявил "политическую рассудительность и народную мудрость".
Заметим, что ранее Лукашенко называл коронавирус "психозом", предлагал лечить его водкой, трактором и сауной, а потом еще и спортом и сметанным маслом.
Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси: кратко
- В Беларуси в целом выявлено больше, чем в Украине, подтвержденных случаев болезни – 62 698 по состоянию на 2 июля. Однако смертность все же ниже – всего 405 летальных случаев.
- За предыдущие сутки в Беларуси зафиксировали 274 новых случая коронавирусной инфекции и 7 новых смертей от спровоцированных им осложнений.