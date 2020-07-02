Александр Лукашенко заявил, что Беларуси удалось выстоять в борьбе с коронавирусом. Он считает, что "градус борьбы" не следует прекращать, однако COVID-19 – все же преодолен.

С таким оптимистичным заявлением Лукашенко выступил во время вручения государственных наград медработникам, передает Белта.

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Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту,

– высказался белорусский лидер.

Не забыл Лукашенко и похвалить сам себя: он считает, что во время пандемии коронавируса он проявил "политическую рассудительность и народную мудрость".

Заметим, что ранее Лукашенко называл коронавирус "психозом", предлагал лечить его водкой, трактором и сауной, а потом еще и спортом и сметанным маслом.

Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси: кратко