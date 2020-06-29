Президент Беларуси подчеркнул, что переживал и "съезжал с катушек" из-за эпидемии коронавируса в стране. Однако это не помешало ему провести военный парад 9 мая и не ввести карантин в стране.

При этом Лукашенко посоветовал белорусам употреблять водку и ходить в баню. Однако это, как он впоследствии сам и объяснил, было для того, чтобы успокоить людей. Об этом Лукашенко сказал во время выступления, сообщает "Беларусь-1".

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Президент Беларуси рассказал, что три месяца переживал, "съезжал с катушек" из-за того, что происходит с коронавирусом в стране.

Евросоюз – гробы копают, умирают, в дом престарелых приезжают – а там сотня умерших. А наш о чем попало говорит: о тракторе, о ста граммах, о бане. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить,

– подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что его подход к борьбе с эпидемией не понимали и критиковали. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь просто выбрала особый путь борьбы с вирусом.

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