Съезжал с ума, – Лукашенко о своих ощущениях из-за COVID-19 в Беларуси
Президент Беларуси подчеркнул, что переживал и "съезжал с катушек" из-за эпидемии коронавируса в стране. Однако это не помешало ему провести военный парад 9 мая и не ввести карантин в стране.
При этом Лукашенко посоветовал белорусам употреблять водку и ходить в баню. Однако это, как он впоследствии сам и объяснил, было для того, чтобы успокоить людей. Об этом Лукашенко сказал во время выступления, сообщает "Беларусь-1".
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Президент Беларуси рассказал, что три месяца переживал, "съезжал с катушек" из-за того, что происходит с коронавирусом в стране.
Евросоюз – гробы копают, умирают, в дом престарелых приезжают – а там сотня умерших. А наш о чем попало говорит: о тракторе, о ста граммах, о бане. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить,
– подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что его подход к борьбе с эпидемией не понимали и критиковали. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь просто выбрала особый путь борьбы с вирусом.
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Коронавирус в Беларуси: главное
- Беларусь не вводила карантин из-за распространения коронавируса. Лукашенко заявлял, что такие "вирусы ежегодно переживают", а также о том, что носить маски в школах – глупость.
- Всемирная организация здравоохранения даже призвала Беларусь ввести ограничительные меры, но та не прислушалась.
- По его словам, хоть люди и продолжают болеть, из больниц выписывают больше пациентов, чем принимают.
- В Беларуси коронавирус официально подтвердили у 61 475 человек. Из них 383 человека умерли и 45 027 выздоровели. Продолжают лечиться еще 16 тысяч.