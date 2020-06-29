З'їжджав з глузду, – Лукашенко про свої відчуття через COVID-19 у Білорусі
Президент Білорусі наголосив, що переживав та "з'їжджав з глузду" через епідемію коронавірусу у країні. Однак це не завадило йому провести військовий парад 9 травня та не запровадити карантин у країні.
Натомість Лукашенко радив білорусам вживати горілку та ходити до лазні. Однак це, як він згодом сам і пояснив, було для того, щоб заспокоїти людей. Про це Лукашенко сказав під час виступу, повідомляє "Беларусь-1".
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Президент Білорусі розповів, що три місяці переживав "з'їжджав з глузду" через те, що відбувається з коронавірусом у країні.
Євросоюз – труни копають, помирають, у будинок для людей похилого віку приїжджають — а там сотня померлих. А наш аби про що говорить: про трактор, про сто грамів, про лазню. І коли я говорив, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого. Я людей намагався заспокоїти,
– наголосив Лукашенко.
Він додав, що його підхід до боротьби з епідемією не розуміли та критикували. Лукашенко підкреслив, що Білорусь просто обрала особливий шлях боротьби з вірусом.
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Коронавірус у Білорусі: головне
- Білорусь не вводила карантин через поширення коронавірусу. Лукашенко заявляв, що такі "віруси щороку переживають", а також про те, що носити маски у школах – дурість.
- Всесвітня організація охорони здоров'я навіть закликала Білорусь запровадити обмежувальні заходи, але вона не дослухалась.
- За його словами, хоч люди й продовжують хворіти, з лікарень виписують більше пацієнтів, ніж приймають.
- У Білорусі коронавірус офіційно підтвердили у 61 475 людей. З них 383 людини померли та 45 027 одужали. Продовжують лікуватися ще 16 тисяч.