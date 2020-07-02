Лукашенко оголосив про перемогу Білорусі над коронавірусом
Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі вдалося вистояти у боротьбі з коронавірусом. Він вважає, що "градус боротьби" не слід припиняти, однак COVID-19 – все ж подоланий.
З такою оптимістичною заявою Лукашенко виступив під час вручення державних нагород медпрацівникам, передає Белта.
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Наша система охорони здоров’я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати – ми перемогли. І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов’язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту,
– висловився білоруський лідер.
Не забув Лукашенко й похвалити сам себе: він вважає, що під час пандемії коронавірусу він проявив "політичну розсудливість та народну мудрість".
Зауважимо, що раніше Лукашенко називав коронавірус "психозом", пропонував лікувати його горілкою, трактором і сауною, а потім ще й спортом і сметанним маслом.
Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі: коротко
- У Білорусі загалом виявлено більше, аніж в Україні, підтверджених випадків хвороби – 62 698 станом на 2 липня. Однак смертність все ж є нижчою – всього 405 летальних випадків.
- За попередню добу у Білорусі зафіксували 274 нових випадки коронавірусної інфекції та 7 нових смертей від спровокованих нею ускладнень.