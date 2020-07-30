Ставленник Кремля по так называемым вопросам Украины Дмитрий Козак заявил, что стоит прекратить переговоры на уровне советников президентов России и Украины. Заместитель руководителя администрации Путина отметил: не хочет больше принимать участия в спектакле, а переговоры стоит перенести в формат Нормандии и собственно руководителей государств, а не их помощников.

Соответствующее письмо Дмитрий Козак отправил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. Он оказался в распоряжении издания "Страна".

Новость дня Зеленский назначил Кравчука главой делегации Украины в Минске

Козак не хочет участвовать в переговорах

В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

Какие аргументы приводит Козак:

Работа советников глав государств нормандского формата неэффективна.

глав государств нормандского формата Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии – полностью основываясь на российских предложениях.

– полностью основываясь на российских предложениях. Он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессмысленный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран "Нормандии", предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств.

глав государств. Согласование вопросов, которыми занимались Казак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии раньше, хочет передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Со всей ответственность заверяю, что я не намерен далее участвовать в этом бесконечно длительном спектакле "с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию",

– написал ставленник Путина.

Что на это говорит Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал письмо проявлением дипломатической игры и указал, что переговорный процесс продолжается. В комментарии Интерфакс-Украина он отметил, что переговорный процесс по вопросу Донбасса непростой, сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию,

– прокомментировал Ермак.

По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Ермак указал, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата. "Градус переговоров может повышаться или снижаться, – это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", – подытожил он.

Предыдущая и единственная встреча глав стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) при личном участии Зеленского и Путина состоялась в Париже в декабре 2019 года. Следующая встреча должна была состояться весной 2020-го года, однако из-за пандемии коронавируса этого не произошло.

Все же Россия не будет выходить из переговоров

В Москве отрицают планы по выходу заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака из переговоров советников "нормандской четверки".

По крайней мере об этом Интерфакс-Украина заявил источник, близкий к переговорам с российской стороны. Впрочем, есть подтверждение: Козак действительно отправлял письмо, однако там нет ни слова о выходе из переговоров. Лишь замечания относительно неэффективности.

В нем говорится о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров,

– цитирует Интерфакс своего собеседника.

Встреча в Берлине на уровне помощников президентов