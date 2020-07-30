Ставленик Кремля за так званими питаннями України Дмитро Козак заявив, що варто припинити преговори на рівні радників президентів Росії і України. Заступник керівника адміністрації Путіна зазначив: не хоче більше брати участі у виставі, а переговори варто перенести у формат Нормандії і власне керівників держав, а не їхніх помічників.

Відповідний лист Дмитро Козак відправив раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України. Він виявився у розпорядженні видання "Страна".

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Козак не хоче брати участі у переговорах

У посланні політик назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату, в рамках якого він зустрічався, зокрема, з Єрмаком.

Які аргументи наводить Козак:

Робота радників глав держав нормандського формату неефективна .

глав держав нормандського формату . Козак констатує, що нещодавно укладено угоду про припинення вогню приймалося практично без участі Франції і Німеччини – цілком ґрунтуючись на російські пропозиції.

– цілком ґрунтуючись на російські пропозиції. Він критикує проєкт документа, який зараз опрацьовується в рамках "Нормандії". Його подробиці в посланні не наводяться, однак Козак заявляє, що документ беззмістовний і нічого не вирішує в справі врегулювання конфлікту на Донбасі.

і нічого не вирішує в справі врегулювання конфлікту на Донбасі. Він запропонував обмежити роботу помічників лідерів країн "Нормандії", надавши їм займатися виключно технічним супроводом зустрічей глав держав.

глав держав. Узгодження питань, якими займалися Козак, Єрмак і радники керівників Франції та Німеччини раніше, хоче передати міністрам закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції.

З усією відповідальність запевняю, що я не маю наміру далі брати участь в цьому нескінченно тривалому спектаклі "з відвертою імітацією бурхливої ​​діяльності по врегулюванню",

– написав ставленик Путіна.

Що на це каже Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав лист проявом дипломатичної гри і вказав, що переговорний процес триває. У коментарі Інтерфакс-Україна він зазначив, що переговорний процес з питання Донбасу непростий, складний, в'язкий, але сьогодні його якісно переформатували, і Україна зайняла проактивний і більш жорстку позицію.

Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи і те, що обставини постійно змінюються. Також треба розуміти, що переговорний процес має свої особливості. Особливо непростий він сьогодні, коли Україна зайняла проактивний позицію,

– прокоментував Єрмак.

За його словами, говорити про припинення переговорів немає ніякого сенсу. Єрмак вказав, що сьогодні вже четвертий день тиші на Донбасі, і це – прямий результат роботи саме Тристоронньої контактної групи в Мінську і Нормандського формату. "Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, - це нормально, це дипломатія. І це – переговорна психологія. Треба це розуміти і спокійно ставитися до подібних листів і їх інтерпретацій", – підсумував він.

Попередня і єдина зустріч глав країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) за особистої участі Зеленського та Путіна відбулася в Парижі в грудні 2019 року. Наступна зустріч мала відбутися навесні 2020-го року, однак через пандемію коронавірусу цього не сталося.

Все ж Росія не буде виходити з переговорів

У Москві заперечують плани щодо виходу заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака з переговорів радників "нормандської четвірки".

Принаймні про це Інтерфакс-Україна заявило джерело, близьке до переговорів з російської сторони. Втім є підтвердження: Козак справді відправляв лист, однак там не має ні слова про вихід із переговорів. Лише зауваги щодо неефективності.

У ньому йдеться про неефективність переговорного процесу в форматі роботи політичних радників, однак лист не містить пропозицій про вихід РФ з переговорів,

– цитує Інтерфакс свого співрозмовника.

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