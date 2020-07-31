Кравчук очолить Тристоронню контактну групу в Мінську замість Кучми. А представник Росії Козак заявив про вихід з перемовин радників лідерів нормандського формату. Про зміни і тенденції в переговорах щодо Донбасу, – у нашому матеріалі.

Кравчук підвищить статус делегації в ТКГ

Як розповів 24 каналу співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, Кравчук, як і Кучма, виконуватиме представницькі функції у Тристоронній контактній групі. Основну роботу проводитиме віцепрем’єр Олексій Резніков, який зарекомендував себе як досвідчений перемовник.

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Посада президента України значно підвищує представницький рівень переговорної групи. Призначення Леоніда Кравчука змушує Кремль реагувати – змінювати склад переговорної групи з боку Росії,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

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Експерт додає: Україна показує Заходу, що робить усе можливе для підвищення суб’єктності переговорів у Мінську. Якщо раніше в Тристоронній контактній групі були фактично приватні особи, то зараз це представники уряду і парламенту. Ті, хто напряму може впливати на хід виконання рішень щодо мінських угод. Цим, підкреслює Снєгирьов, ми демонструємо Росії, що готові до діалогу.

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Представник української делегації в Мінську Денис Казанський також зазначає: посада голови ТКГ номінальна. За його словами, Кучма формально очолював ТКГ до моменту ротації. Сам Казанський жодного разу не зіштовхувався з Кучмою під час переговорів і ніяк не відчував його участі.

Як буде з Леонідом Кравчуком – ще не знаю. Але в будь-якому випадку слід пам'ятати, що українська делегація в Мінську не може прийняти або підписати нічого такого, з чим не погоджується керівництво країни,

– зауважив Денис Казанський.

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Кравчук очолив українську делегацію у ТКГ: основне

Керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Він покинув посаду 28 липня 2020 року.

Володимир Зеленський назвав 2 кандидатів на цю посаду: віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова і першого президента України Леоніда Кравчука.

Водночас віцепрем’єр Резніков заявив, що підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. Також він заявив: якщо на чолі буде хтось із "патріархів", це краще для мінського процесу.

Після призначення Кравчук заявив, що є ціла низка кроків, які можна об'єднати в одну систему. Перше – це домогтися, як би не було важко, і зустрітися на рівні російської та української влади, сам на сам. "Те, що діється на Донбасі, – це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією – що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо", - вважає Кравчук.

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Демарш Росії в нормандському форматі

Ставленик Кремля Дмитро Козак заявив, що варто припинити переговори на рівні радників президентів Росії і України. І направив відповідний лист раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України.

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На переконання політолога Володимира Фесенка, це демарш проти нормандського формату і голови Офісу президента України Андрія Єрмака, як візаві Козака на переговорах. На думку експерта, це прагнення загострити переговорну ситуацію і навіть зламати давно сформовані переговорні формати. Спроба Росії перехопити ініціативу в переговорному процесі і перейти в контратаку.

Останні місяці ініціатива на переговорах була за Україною, яка наполягала на оновленні мінських угод. Тепер атакує Росія. Козак вдарив по нормандського формату, цим нівелюючи його значення. По суті, мовиться про прагнення виключити з переговорів Німеччину і Францію. Росія хоче сконцентрувати переговори тільки в ТКГ, імітуючи "прямі переговори" України з "ЛДНР" за посередництва РФ і ОБСЄ,

– наголошує Володимир Фесенко.



Росія хоче змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками / Фото соцмереж

Дмитро Снєгирьов також вважає, що Росія розуміє гру України навколо мінських угод і намагається перехопити ініціативу у нормандському форматі. Цим, говорить експерт, Козак натякає на вихід із мінського процесу.

Заява Козака – спроба дипломатичного тиску на Україну. Росія хоче прив’язати всі дії України у нормандському форматі до позиції перших осіб держави – міністра закордонних справ або президента. Зокрема, до положень, які були ухвалені на паризькій зустрічі лідерів "нормандської четвірки", де на себе взяв зобов’язання безпосередньо президент Зеленський,

– підкреслює Снєгирьов.



Про що домовилася "нормандська четвірка" в 2019 році / Інфографіка 24 каналу

Як зазначає експерт, у Мінську підписи ставив Кучма, який не мав офіційного статусу. Тепер Росія хоче звузити нам поле для маневру. Відсікти Єрмака і сконцентруватися на ніби невиконанні Україною взятих зобов’язань у Парижі.

За словами Фесенка, якщо російські переговорники істерять, отже, українська сторона все робить правильно. Україні треба скористатися цією ситуацією.

"Не хочуть росіяни вести переговори на рівні помічників лідерів країн нормандського формату, треба це робити на рівні міністрів закордонних справ. Або підключати представників Німеччини та Франції до роботи ТКГ. Мінські угоди з'явилися за прямої участі лідерів Німеччини, Росії, України і Франції і були освячені їхньої спільною заявою. Тому будь-яке посягання на нормандський формат означатиме руйнування мінських угод", – наголосив Володимир Фесенко.