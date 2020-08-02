Первый украинский президент, а теперь еще и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что если переговоры по ситуации на Донбассе в нынешних форматах зайдут в тупик, потребуется новая площадка для решения ситуации. Одним из таких решений он видит привлечение к процессу США.

Об этом Леонид Кравчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, который нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние,

– подчеркнул он.

В то же время, Кравчук считает, что говорит лишь о перспективе, поскольку "в США сейчас много своих проблем".

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, – там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги", – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Как Кравчук стал главой украинской делегации в ТКГ: