Без США буде дуже складно, – Кравчук про зміну формату переговорів по Донбасу
Перший український президент, а відтепер ще й глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо переговори щодо ситуації на Донбасі у теперішніх форматах зайдуть у глухий кут, потрібен буде новий майданчик для вирішення ситуації. Одним із таких рішень він бачить залучення до процесу США.
Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
Дивіться також Не можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи, – Кравчук про роботу в ТКГ
Я скажу дуже відверто: поки в цьому форматі, зміниться він чи ні, я не ставлю питання, що його потрібно змінити, але якщо і далі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив,
– наголосив він.
Водночас, Кравчук вважає, що говорить лише про перспективу, оскільки "у США зараз багато своїх проблем".
"Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, – там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки", – додав очільник української делегації в ТКГ.
Як Кравчук став главою української делегації у ТКГ:
- Спершу керівником української делегації на переговорах щодо Донбасу був другий президент України Леонід Кучма. Однак 28 липня він покинув переговорний процес. ЗМІ повідомляли, що справа у віці.
- Серед найбільш імовірних нових керівників Володимир Зеленський назвав двох – віцепрем'єра і міністра з питань окупованих територій Олексія Резнікова, а також першого президента України Леоніда Кравчука.
- Врешті 30 липня Зеленський підписав указ, яким призначив Кравчука на цю посаду.
- Сам Кравчук вважає, що здатен змінити ситуацію у переговорному процесі та бачить своєю місією "закінчити війну на Донбасі".