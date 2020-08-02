Перший український президент, а відтепер ще й глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що якщо переговори щодо ситуації на Донбасі у теперішніх форматах зайдуть у глухий кут, потрібен буде новий майданчик для вирішення ситуації. Одним із таких рішень він бачить залучення до процесу США.

Про це Леонід Кравчук розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Я скажу дуже відверто: поки в цьому форматі, зміниться він чи ні, я не ставлю питання, що його потрібно змінити, але якщо і далі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив,

– наголосив він.

Водночас, Кравчук вважає, що говорить лише про перспективу, оскільки "у США зараз багато своїх проблем".

"Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, – там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки", – додав очільник української делегації в ТКГ.

Як Кравчук став главою української делегації у ТКГ: