Власти США надеются на подписание трехсторонней ядерной сделки с РФ и Китаем. Цель договора – ограничение ядерного вооружения.

О намерении США заключить ядерную сделку

В Соединенных Штатах настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерным вооружением, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Washington Post.

Читайте также США разместят военный контингент в Польше: детали

По его словам, в июне 2020 года США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3.

Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что смогут достичь соглашения с РФ и Китаем о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином,

– отметил О'Брайен.

Целью этих соглашений должно стать ограничение всего ядерного вооружения.

О возможности отмены санкций над РФ

О'Брайен также назвал условия, при которых антироссийские санкции отменят:

Россия воздержится от агрессии за границей,

станет дружественным партнером США и Европы.

Ранее США и Россия начали переговоры по контролю над ядерными вооружениями: первые итоги

Что этому предшествовало

Сейчас США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с РФ – СНВ-3.

Летом 2019 года Трамп заявил, что Вашингтон хочет заключить с Москвой соглашение в сфере контроля над вооружениями.

в сфере контроля над вооружениями. Страны согласовали проведение переговоров по договору.

В США также хотят привлечь Китай к переговорам по контролю над ядерным вооружением, однако он ставит условия.