США хотят заключить ядерную сделку с Россией и Китаем: детали
Власти США надеются на подписание трехсторонней ядерной сделки с РФ и Китаем. Цель договора – ограничение ядерного вооружения.
О намерении США заключить ядерную сделку
В Соединенных Штатах настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерным вооружением, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет Washington Post.
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По его словам, в июне 2020 года США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3.
Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что смогут достичь соглашения с РФ и Китаем о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином,
– отметил О'Брайен.
Целью этих соглашений должно стать ограничение всего ядерного вооружения.
О возможности отмены санкций над РФ
О'Брайен также назвал условия, при которых антироссийские санкции отменят:
- Россия воздержится от агрессии за границей,
- станет дружественным партнером США и Европы.
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Что этому предшествовало
- Сейчас США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с РФ – СНВ-3.
- Летом 2019 года Трамп заявил, что Вашингтон хочет заключить с Москвой соглашение в сфере контроля над вооружениями.
- Страны согласовали проведение переговоров по договору.
- В США также хотят привлечь Китай к переговорам по контролю над ядерным вооружением, однако он ставит условия.
Что известно о договоре СНВ-3?
Его США и РФ подписали в 2010 году. В соответствии с соглашением, каждая сторона сокращает свое вооружение так, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем его количество не превышало определенных показателей.
Срок действия СНВ-3 завершится в феврале 2021 года, если Москва и Вашингтон не продлят соглашение.