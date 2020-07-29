В Вене стартовал очередной этап переговоров между США и Россией. Они касаются контроля над ядерными вооружениями и являются важным фактором международной безопасности.

Переговоры продлятся три дня. Первый раунд дискуссии состоялся в июне 2020 года. Об этом сообщает "Голос Америки".

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О чем говорили США и РФ

Еще во время первого раунда переговоров стороны обсудили договор СНВ-3. Его заключили США и Россия еще в 2010 году. Он предусматривает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Что известно о договоре СНВ-3? Этот договор ограничивает число развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей, которые может иметь каждая страна.

После переговоров 22 – 23 июня в Вене спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков достигли достаточного прогресса. Стороны надеются заменить договор СНВ до его окончания в феврале новым соглашением.

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США и РФ проведут стратегическое заседание по противодействию милитаризации космоса. Это стало актуальным на фоне заявления США о российских космических стрельбищах.