У Відні стартував черговий етап переговорів між США та Росією. Вони стосуються контролю над ядерними озброєннями та є важливим фактором міжнародної безпеки.

Переговори триватимуть три дні. Перший раунд дискусії відбувся у червні 2020 року. Про це повідомляє "Голос Америки".

Важливо Польоти військового літака США Poseidon над Чорним морем: Росія "перехоплює" та істерить

Про що говорили США та РФ

Ще під час першого раунду переговорів сторони обговорили договір СНО-3. Його уклали США та Росія ще у 2010 році. Він передбачає заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Що відомо про договір СНО-3? Цей договір обмежує число розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності й кількість їх носіїв, які може мати кожна країна.

Після переговорів 22 – 23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення у лютому новою угодою.

Актуально США допоможуть Україні зупинити російське домінування в Чорному й Азовському морях

США та РФ проведуть стратегічне засідання з протидії мілітаризації космосу. Це стало актуальним на тлі заяви США про російські космічні стрільбища.