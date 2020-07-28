У Росії кажуть, що літаки НАТО надто активізувалися останнім часом – літають над Чорним морем, щось вивідують та провокують росіян. Такі дії, мовляв, без реакції не залишаться. При цьому Росія геть "забула", що у Чорному морі якраз тривали військові навчання Sea Breeze.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на коментар першого заступника глави комітету Держдуми з оборони Андрія Красова (це той самий, який на початку липня погрожував Україні).

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"Польоти розвідувальної авіації США над Чорним морем почастішали. Часто це розвідувальні, часто це провокаційні польоти", – сказав представник Держдуми.

Коментував він ситуацію з польотами американських літаків через те, що 27 липня втретє за тиждень (після 23 й 24) російський винищувач Су-27 підіймався "на перехоплення" літака-розвідника США Poseidon над Чорним морем.

Але, мовляв, "російські льотчики діють професійно – американські літаки змінюють курс і відлітають від кордону Росії".

США розташовані дуже далеко від Чорного моря. Виникає питання: що робить американський літак-розвідник так далеко від своїх кордонів?

– питає Красов.

Політик також пригадав, що російські війська в окупованому Криму постійно посилюють, що, "напевно, американським колегам дуже цікаво".

Але чомусь не зміг пригадати, що в Чорному морі у другій половині липня тривали 20-ті міжнародні військові навчання Sea Breeze:

У навчаннях брали участь Україна, США, Болгарія, Грузія, Норвегія, Румунія, Іспанія й Туреччина. І, як відомо, вперше на Sea Breeze проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

"Дії американських літаків-розвідників не залишаться без реакції", – на свій звичний кшталт у підсумку пригрозив Красов. Щоправда, не зауважив, якої саме реакції можна очікувати.

Boeing P-8 Poseidon – розвідувальний літак США, створений для виявлення і знищення підводних човнів, участі в протикорабельних і рятувальних операціях. Використовують його з 2013 року.



Су-27 – багатоцільовий радянський винищувач, на озброєнні у росіян із 1982 року. Основна модифікація – одномісний перехоплювач.