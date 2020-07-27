МЗС України направило країні-агресору Росії ноту протесту. Все через проведення окупантами військового параду в Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.

Росії вчергове порушує норми міжнародного права. Відповідний коментар розмістила пресслужба МЗС України.

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Реакція України на парад у Севастополі

Українські дипломати звинуватили Росію в свідомих кроках до ескалації напруги в українсько-російських відносинах.

Військовий парад розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також українського законодавства.

Україна засуджує демонстрацію РФ своєї "військової потужності", а також дії щодо мілітаризації Криму,

– заявили в МЗС.

Що відомо про парад ВМФ Росії в окупованому Севастополі

26 липня в акваторії Севастопольської бухти відбувся парад з нагоди Дня військово-морського флоту Росії.

Там задіяли 57 кораблів і допоміжних суден, 20 БТРів, 28 літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєння та агітували до служби в російську армію.

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