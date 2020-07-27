Військовий парад окупантів у Севастополі: Україна заявила про "цинізм" Росії
МЗС України направило країні-агресору Росії ноту протесту. Все через проведення окупантами військового параду в Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.
Росії вчергове порушує норми міжнародного права. Відповідний коментар розмістила пресслужба МЗС України.
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Реакція України на парад у Севастополі
Українські дипломати звинуватили Росію в свідомих кроках до ескалації напруги в українсько-російських відносинах.
Військовий парад розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також українського законодавства.
Україна засуджує демонстрацію РФ своєї "військової потужності", а також дії щодо мілітаризації Криму,
– заявили в МЗС.
Що відомо про парад ВМФ Росії в окупованому Севастополі
- 26 липня в акваторії Севастопольської бухти відбувся парад з нагоди Дня військово-морського флоту Росії.
- Там задіяли 57 кораблів і допоміжних суден, 20 БТРів, 28 літаків, гелікоптерів та безпілотників.
- Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєння та агітували до служби в російську армію.
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