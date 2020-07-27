РФ розгорнула в Криму військові штаби, які може використати для "бойових дій", – РНБО
Російські окупанти підготували в анексованому Криму свої військові штаби та мобілізаційну базу. У РНБО вважають, що їх можуть використати в "активній фазі бойових дій".
Росія розгорнула в Криму військові штаби
Штаби і мобілізаційна база підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, пише "Радіо Свобода".
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А навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії,
– зазначив Кривонос.
Водночас він наголосив, що Україна готова до будь-яких загроз. "Усі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання", – додав заступник секретаря РНБО.
Він запевнив, що українські війська також проходять навчання і підготовку з протидії. Заступник секретаря РНБО вважає, що РФ може почати нову фазу агресії проти України в будь-який момент. Це може бути з будь-якої ділянки кордону, зокрема, анексованого Криму.
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Навчання в окупованому Криму
- Після анексії Криму в 2014 році РФ проводить регулярні військові навчання на півострові.
- У Генштабі ЗСУ дії російських військових називають незаконними.
- Росія влаштувала раптові масштабні військові навчання 17 – 21 липня 2020 року.
- Деякі експерти та політики висловили думку, що під приводом цих навчань Росія може піти в наступ у сторону України, зокрема з анексованого Криму.
- Цю інформацію спростував прессекретар президент РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
- У Міноборони кажуть, що наразі немає ознак підготовки Росії до активних бойових дій біля Криму.