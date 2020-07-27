Російські окупанти підготували в анексованому Криму свої військові штаби та мобілізаційну базу. У РНБО вважають, що їх можуть використати в "активній фазі бойових дій".

Росія розгорнула в Криму військові штаби

Штаби і мобілізаційна база підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, пише "Радіо Свобода".

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А навчання може перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці це вже що – початок агресії,

– зазначив Кривонос.

Водночас він наголосив, що Україна готова до будь-яких загроз. "Усі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання", – додав заступник секретаря РНБО.

Він запевнив, що українські війська також проходять навчання і підготовку з протидії. Заступник секретаря РНБО вважає, що РФ може почати нову фазу агресії проти України в будь-який момент. Це може бути з будь-якої ділянки кордону, зокрема, анексованого Криму.

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