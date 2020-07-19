Російські дивізіони зенітних ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони. До цього вдалися раптової перевірки боєготовності на півдні Росії та окупованому Криму.

РФ посилила протиповітряну оборони, зокрема в анексованому Криму, повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

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Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С", зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують такі комплекси протиповітряної оборони :

Бук-М2;

Бук-М3;

ТОР-М.

За інформацією відомства, російські підрозділи ППО відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин Південного військового округу. Щодо них напередодні провели раптову перевірку боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані і Криму.

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