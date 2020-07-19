Росія посилила у Криму протиповітряну оборону після раптової перевірки боєготовності військ
Російські дивізіони зенітних ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони. До цього вдалися раптової перевірки боєготовності на півдні Росії та окупованому Криму.
РФ посилила протиповітряну оборони, зокрема в анексованому Криму, повідомляє пресслужба Міноборони Росії.
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Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С", зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують такі комплекси протиповітряної оборони :
- Бук-М2;
- Бук-М3;
- ТОР-М.
За інформацією відомства, російські підрозділи ППО відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин Південного військового округу. Щодо них напередодні провели раптову перевірку боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані і Криму.
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Що цьому передувало
- Володимир Путін 17 липня наказав провести раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів РФ.
- У відповідь міністр оборони України заявив у Раді, що через збір російських військ біля кордонів України під приводом навчань "Кавказ-2020" українські військові запланували стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020" .
- До слова, після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря. У Генштабі такі дії військ окупанта називають незаконними.