Очільник Міноборони Андрій Таран анонсував масштабні навчання збройних сил "Об'єднані зусилля – 2020". Їх планують провести у вересні, водночас з військовими навчанням РФ.

Під час засідання Ради 17 липня міністр також заявив, що ЗСУ готові до наступу Росії з Півдня, пише 24 канал.

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За його словами, війська посилили ведення розвідки, а також відпрацювали тісну взаємодію з Нацгвардією, поліцією та СБУ. Силовики готові адекватно реагувати на виклики й загрози вздовж державного кордону. Тож зараз ситуація є повністю контрольованою.

Зазначимо, що на вересень в Росії заплановані масштабні військові навчання "Кавказ – 2020". Вони відбудуться поблизу кордонів з Україною на суходолі, а також в окупованому Криму. Матимуть також і морську складову.

Таран наголосив, що проведення навчань ЗСУ – це симетрична відповідь, яка покаже готовність надати відсіч будь-яким спробам РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії.

У Міністерстві оборони сподіваються, що в цих навчаннях також зможуть взяти участь представники країн НАТО.

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