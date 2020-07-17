Водночас з російськими: Україна проведе масштабні військові навчання
Очільник Міноборони Андрій Таран анонсував масштабні навчання збройних сил "Об'єднані зусилля – 2020". Їх планують провести у вересні, водночас з військовими навчанням РФ.
Під час засідання Ради 17 липня міністр також заявив, що ЗСУ готові до наступу Росії з Півдня, пише 24 канал.
Зверніть увагу Мета Росії – повний контроль над узбережжям Чорного моря, – Ходжес
За його словами, війська посилили ведення розвідки, а також відпрацювали тісну взаємодію з Нацгвардією, поліцією та СБУ. Силовики готові адекватно реагувати на виклики й загрози вздовж державного кордону. Тож зараз ситуація є повністю контрольованою.
Зазначимо, що на вересень в Росії заплановані масштабні військові навчання "Кавказ – 2020". Вони відбудуться поблизу кордонів з Україною на суходолі, а також в окупованому Криму. Матимуть також і морську складову.
Таран наголосив, що проведення навчань ЗСУ – це симетрична відповідь, яка покаже готовність надати відсіч будь-яким спробам РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії.
У Міністерстві оборони сподіваються, що в цих навчаннях також зможуть взяти участь представники країн НАТО.
Ймовірна атака Росії з півдня: коротко
- Західні військові експерти спрогнозували нову атаку на Україну з Криму вже у вересні під час навчань "Кавказ – 2020".
- Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму.
- У ЗСУ не підтвердили готовності військ РФ вдертися на території України в Херсонській області. Однак війська там перевели на підвищену бойову готовність.
- Водночас екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може атакувати Одещину.