В то же время, что и российские: Украина проведет масштабные военные учения
Глава Минобороны Андрей Таран анонсировал масштабные учения вооруженных сил "Объединенные усилия – 2020". Их планируют провести в сентябре, одновременно с военным обучением РФ.
Во время заседания Рады 17 июля министр также заявил, что ВСУ готовы к наступлению России с Юга, пишет 24 канал.
Обратите внимание Цель России – полный контроль над побережьем Черного моря, – Ходжес
По его словам, войска усилили ведение разведки, а также отработали тесное взаимодействие с Нацгвардией, полицией и СБУ. Силовики готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы вдоль государственной границы. Поэтому сейчас ситуация является полностью контролируемой.
Отметим, что на сентябрь в России запланированы масштабные военные учения "Кавказ – 2020". Они состоятся вблизи границ с Украиной на суше, а также в оккупированном Крыму. Будут также иметь и морскую составляющую.
Таран отметил, что проведение учений ВСУ – это симметричный ответ, который покажет готовность предоставить отпор любым попыткам РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия.
В Министерстве обороны надеются, что в этих учениях также смогут принять участие представители стран НАТО.
Предполагаемая атака России с юга: коротко
- Западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре во время учений "Кавказ – 2020".
- Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма.
- В ВСУ не подтвердили готовности войск РФ ворваться на территории Украины в Херсонской области. Однако войска там перевели на повышенную боевую готовность.
- В то же время экс-командир Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может атаковать Одесчину.