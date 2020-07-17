Глава Минобороны Андрей Таран анонсировал масштабные учения вооруженных сил "Объединенные усилия – 2020". Их планируют провести в сентябре, одновременно с военным обучением РФ.

Во время заседания Рады 17 июля министр также заявил, что ВСУ готовы к наступлению России с Юга, пишет 24 канал.

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По его словам, войска усилили ведение разведки, а также отработали тесное взаимодействие с Нацгвардией, полицией и СБУ. Силовики готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы вдоль государственной границы. Поэтому сейчас ситуация является полностью контролируемой.

Отметим, что на сентябрь в России запланированы масштабные военные учения "Кавказ – 2020". Они состоятся вблизи границ с Украиной на суше, а также в оккупированном Крыму. Будут также иметь и морскую составляющую.

Таран отметил, что проведение учений ВСУ – это симметричный ответ, который покажет готовность предоставить отпор любым попыткам РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия.

В Министерстве обороны надеются, что в этих учениях также смогут принять участие представители стран НАТО.

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