РФ проводить перевірку своїх військ на кордоні з Україною. Відповідний наказ видав російський президент Володимир Путін.

До перевірки залучено майже 150 тисяч людей, понад 26 тисяч одиниць озброєння військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів та суден, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За словами міністра оборони Росії, відбудеться перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів.

Сергій Шойгу також зазначив, що такі заходи потрібні, аби "оцінити здатність забезпечити військову безпеку на південному заході РФ, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру".

Крім цього, раптова перевірка проходитиме в рамках підготовки до військових навчань "Кавказ – 2020". Буде проведено, зокрема, 56 тактичних навчань.

Реакція МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прокоментував інформацію про раптову перевірку російських військ. Він вважає, що це – "погроза силою".

Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером...

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає... https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

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