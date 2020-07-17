Путин внезапно приказал проверить состояние российской армии на границе с Украиной
РФ проводит проверку своих войск на границе с Украиной. Соответствующий приказ подписал российский президент Владимир Путин.
К проверке привлечены почти 150 тысяч человек, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов, сообщает "Интерфакс-Украина".
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По словам министра обороны России, состоится проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.
Сергей Шойгу отметил, что такие меры нужны, чтобы "оценить способность обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера".
Кроме этого, внезапная проверка будет проходить в рамках подготовки к военным учениям "Кавказ – 2020". Будет проведено, в частности, 56 тактических учений.
Реакция МИД
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал информацию о внезапной проверке российских войск. Он считает, что это – "угроза силой".
Предполагаемая атака России с юга: основное
- Западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре во время учений "Кавказ – 2020".
- Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма.
- В ВСУ не подтвердили готовность войск РФ ворваться на территорию Украины в Херсонской области. Однако войска там перевели на повышенную боевую готовность.