РФ проводит проверку своих войск на границе с Украиной. Соответствующий приказ подписал российский президент Владимир Путин.

К проверке привлечены почти 150 тысяч человек, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Интересно В то же время, что и российские: Украина проведет масштабные военные учения

По словам министра обороны России, состоится проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Сергей Шойгу отметил, что такие меры нужны, чтобы "оценить способность обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера".

Кроме этого, внезапная проверка будет проходить в рамках подготовки к военным учениям "Кавказ – 2020". Будет проведено, в частности, 56 тактических учений.

Реакция МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал информацию о внезапной проверке российских войск. Он считает, что это – "угроза силой".

Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером...

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає... https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

Предполагаемая атака России с юга: основное