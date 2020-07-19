Россия усилила в Крыму противовоздушную оборону после внезапной проверки боеготовности войск
Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны. К этому прибегли после внезапной проверки боеготовности на юге России и оккупированном Крыму.
РФ усилила противовоздушную оборону, в частности в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Читайте также Путин внезапно приказал проверить состояние российской армии на границе с Украиной
Больше десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", сделали марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство,
– говорится в сообщении.
Кроме того, защита сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают такие комплексы противовоздушной обороны:
- Бук-М2;
- Бук-М3;
- ТОР-М.
По информации ведомства, российские подразделения ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей Южного военного округа. Относительно них накануне провели внезапную проверку боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.
К теме В то же время, что и российские: Украина проведет масштабные военные учения
Что этому предшествовало
- Владимир Путин 17 июля приказал провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.
- В ответ министр обороны Украины заявил в Раде, что из-за сбора российских войск возле границ Украины под предлогом учений "Кавказ-2020" украинские военные запланировали стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".
- К слову, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе такие действия войск оккупанта называют незаконными.