Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны. К этому прибегли после внезапной проверки боеготовности на юге России и оккупированном Крыму.

РФ усилила противовоздушную оборону, в частности в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Больше десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", сделали марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство,

– говорится в сообщении.

Кроме того, защита сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают такие комплексы противовоздушной обороны:

Бук-М2;

Бук-М3;

ТОР-М.

По информации ведомства, российские подразделения ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей Южного военного округа. Относительно них накануне провели внезапную проверку боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

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