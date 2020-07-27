РФ развернула в Крыму военные штабы, которые может использовать для "боевых действий", – СНБО
Российские оккупанты подготовили в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. В СНБО считают, что их могут использовать в "активной фазе боевых действий".
Россия развернула в Крыму военные штабы
Штабы и мобилизационная база подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учебу, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет "Радио Свобода".
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А учения могут перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще учения, а завтра утром это уже что – начало агрессии,
– отметил Кривонос.
В то же время он подчеркнул, что Украина готова к любым угрозам. "Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы", – добавил заместитель секретаря СНБО.
Он заверил, что украинские войска также проходят обучение и подготовку по противодействию. Заместитель секретаря СНБО считает, что РФ может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент. Это может быть на любом участке границы, в частности, аннексированного Крыма.
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Учения в оккупированном Крыму
- После аннексии Крыма в 2014 году РФ проводит регулярные военные учения на полуострове.
- В Генштабе ВСУ действия российских военных называют незаконными.
- Россия устроила внезапные масштабные военные учения 17 – 21 июля 2020.
- Некоторые эксперты и политики высказали мнение, что под предлогом этих учений Россия может пойти в наступление в сторону Украины, в частности с аннексированного Крыму.
- Эту информацию опроверг пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
- В Минобороны говорят, что пока нет признаков подготовки России к активным боевым действиям возле Крыма.