Российские оккупанты подготовили в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. В СНБО считают, что их могут использовать в "активной фазе боевых действий".

Россия развернула в Крыму военные штабы

Штабы и мобилизационная база подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учебу, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, пишет "Радио Свобода".

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А учения могут перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще учения, а завтра утром это уже что – начало агрессии,

– отметил Кривонос.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к любым угрозам. "Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы", – добавил заместитель секретаря СНБО.

Он заверил, что украинские войска также проходят обучение и подготовку по противодействию. Заместитель секретаря СНБО считает, что РФ может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент. Это может быть на любом участке границы, в частности, аннексированного Крыма.

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Учения в оккупированном Крыму