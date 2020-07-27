МИД Украины направило стране-агрессору России ноту протеста. Все из-за проведения оккупантами военного парада в Севастополе по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.

Россия в очередной раз нарушает нормы международного права. Соответствующий комментарий разместила пресс-служба МИД Украины.

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Реакция Украины на парад в Севастополе

Украинские дипломаты обвинили Россию в сознательных шагах к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Военный парад расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

Украина осуждает демонстрацию РФ своей "военной мощи", а также действия по милитаризации Крыма,

– заявили в МИД.

Что известно о параде ВМФ России в оккупированном Севастополе

26 июля в акватории Севастопольской бухты состоялся парад по случаю Дня военно-морского флота России.

Там задействовали 57 кораблей и вспомогательных судов, 20 БТРов, 28 самолетов, вертолетов и беспилотников.

После парада на площади Нахимова устроили выставку вооружения и агитировали к службе в русской армии.

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