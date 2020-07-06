В Росії переконані, що будь-які військові дії України проти РФ закінчаться для нашої країни "плачевно". Як приклад вони наводять ситуацію в Грузії у 2008 році.

Таку думку висловив перший заступник глави комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов в коментарі Інтерфаксу. Це була його реакція на слова командувача Військово-Морських Сил України Олексія Неїжпапи що Росія готується до конфронтації.

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Чергові погрози з боку Росії

"Все закінчиться для України печально", – переконаний Красов.

Російський політик вважає, що до реальних бойових дій Збройні Сили України не готові.

Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі,

– заявив Красов.

У своїх словах він має на увазі те, що в Росії називають "операція примушення до миру", хоча насправді була чергова окупація території Грузії. 8 серпня 2008 року російські війська увійшли на територію незалежної держави, окупувавши регіони Південної Осетії та Абхазії. Сам Красов у цій війні командував тактичною групою повітряно-десантних військ РФ.

Красов переконує, що "Росія, миролюбива країна, і до війни та захоплення будь-яких територій не готується". Хоча саме російські війська стоять на окупованих територіях Донбасу та в Криму, а також Молдови та вже згаданих регіонах Грузії.

Чому Україна заявляє про можливий наступ Росії

На вересень 2020 року в Росії заплановані масові військові навчання "Кавказ -2020". Відбудуться вони поблизу українських кордонів, а також в окупованому Криму. Під час навчань буде зосереджено велика кількість озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

В українській розвідці не відкидають можливості, що під час цих навчань Росія вдасться до провокацій, щоб розпочати наступ на південь України. А саме Херсонську область. Там розміщена дамба, яка перекрила водопостачання в Крим. Окупований півострів до 85% питної води отримував саме з материкової України. Але після окупації у 2014 році, водопостачання перекрили. У 2020 році, через безсніжну зиму та аномальну спеку, у Криму значна нестача води. У тому числі і у військових частинах.