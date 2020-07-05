У ВМС України заявили, що готуються до повномасштабної військової конфронтації РФ
Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа переконаний, якби Росія захотіла позбавити нас моря і оголосити Чорноморсько-Азовський регіон повністю своїм, то зробила б це ще у 2014 році. Натомість зараз РФ чекає моменту конфронтації.
Однак військово-морські сили України готові до протистояння з країною-агресором. Про це Неїжпапа сказав в інтерв'ю виданню "Думская".
Важливо Азовське море – це не калюжа Росії, – командувач ВМС про оборону регіону
Він підкреслив, що за 6 років війни Росія не зробила по-справжньому серйозних кроків у морі.
А ми посилили оборону – посилили компонент морської піхоти, зміцнили берегову безпеку. Зараз ми робимо посилення на море,
– заявив Неїжпапа.
Командувач ВМС пояснив, що президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту. Зараз ухвалюють рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз.
Актуально Зеленський: Ми ніколи не пробачимо тим, хто не дозволив українським морякам захистити Крим
Російська агресія в Азовському морі: що про це відомо
- Російські прикордонники вкрай нахабно поводять себе у спільних територіальних водах Азовського моря. Прикладом є регулярні затримання українських рибалок.
- А у листопаді 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових.
- Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків.