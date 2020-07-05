Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа переконаний, якби Росія захотіла позбавити нас моря і оголосити Чорноморсько-Азовський регіон повністю своїм, то зробила б це ще у 2014 році. Натомість зараз РФ чекає моменту конфронтації.

Однак військово-морські сили України готові до протистояння з країною-агресором. Про це Неїжпапа сказав в інтерв'ю виданню "Думская".

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Він підкреслив, що за 6 років війни Росія не зробила по-справжньому серйозних кроків у морі.

А ми посилили оборону – посилили компонент морської піхоти, зміцнили берегову безпеку. Зараз ми робимо посилення на море,

– заявив Неїжпапа.

Командувач ВМС пояснив, що президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту. Зараз ухвалюють рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення гідних баз.

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