Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа убежден, если бы Россия захотела лишить нас моря и объявить Черноморско-Азовский регион полностью своим, то сделала бы это еще в 2014 году. Зато сейчас РФ ждет момента конфронтации.

Однако военно-морские силы Украины готовы к противостоянию со страной-агрессором. Об этом Неижпапа сказал в интервью изданию "Думская".

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Он подчеркнул, что за 6 лет войны Россия не сделала по-настоящему серьезных шагов в море.

А мы усилили оборону – усилили компонент морской пехоты, укрепили береговую безопасность. Сейчас мы делаем усиление на море,

– заявил Неижпапа.

Командующий ВМС пояснил, что президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота. Сейчас принимают решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз.

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