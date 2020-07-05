В ВМС Украины заявили, что готовятся к полномасштабной военной конфронтации с РФ
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа убежден, если бы Россия захотела лишить нас моря и объявить Черноморско-Азовский регион полностью своим, то сделала бы это еще в 2014 году. Зато сейчас РФ ждет момента конфронтации.
Однако военно-морские силы Украины готовы к противостоянию со страной-агрессором. Об этом Неижпапа сказал в интервью изданию "Думская".
Важно Азовское море – это не лужа России, – командующий ВМС об обороне региона
Он подчеркнул, что за 6 лет войны Россия не сделала по-настоящему серьезных шагов в море.
А мы усилили оборону – усилили компонент морской пехоты, укрепили береговую безопасность. Сейчас мы делаем усиление на море,
– заявил Неижпапа.
Командующий ВМС пояснил, что президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота. Сейчас принимают решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз.
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Российская агрессия в Азовском море: что об этом известно
- Российские пограничники крайне нагло ведут себя в общих территориальных водах Азовского моря. Примером являются регулярные задержания украинских рыбаков.
- А в ноябре 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных.
- Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Также россияне взяли в плен 24 украинских моряков.