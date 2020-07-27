У Чорному морі завершилися двадцяті міжнародні військові навчання Sea Breeze. Командування Військово-Морських Сил ЗСУ підбило підсумки.

Усі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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Що відпрацьовували військові і хто взяв участь

Всього до навчань залучили близько 2 000 осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, вертольоти та інша військова техніка.

Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Два штаби

Однією з особливостей цьогорічних навчань була спільна дистанційна робота двох штабів, з яких, власне, здійснювалось управління Sea Breeze – 2020.

Один штаб був розташований безпосередньо в Одесі, а інший – в іспанському місті Рота в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США.

Це було своєрідною новинкою, як для українських військових моряків, так і для американців. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформацією.

Знищення морських цілей з гвинтокрилів

Ще однією особливістю навчань стало те, що під час навчань вперше відпрацювали практичні стрільби зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота.

Крім того, вперше в рамках Sea Breeze проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

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Зверніть увагу! За навчаннями в морі багатонаціональних корабельно-катерних груп морської компоненти навчань Sea Breeze-2020 пильно стежили кораблі Чорноморського флоту РФ.

Дивіться відео морських навчань Sea Breeze – 2020:

Спільні військові навчання за участю ЗСУ / Фото ДПСУ