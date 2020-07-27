20 кораблів і 2 000 військових: як завершились військові навчання Sea Breeze – відео, фото
У Чорному морі завершилися двадцяті міжнародні військові навчання Sea Breeze. Командування Військово-Морських Сил ЗСУ підбило підсумки.
Усі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
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Що відпрацьовували військові і хто взяв участь
- Всього до навчань залучили близько 2 000 осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, вертольоти та інша військова техніка.
- Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.
Два штаби
- Однією з особливостей цьогорічних навчань була спільна дистанційна робота двох штабів, з яких, власне, здійснювалось управління Sea Breeze – 2020.
- Один штаб був розташований безпосередньо в Одесі, а інший – в іспанському місті Рота в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США.
- Це було своєрідною новинкою, як для українських військових моряків, так і для американців. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформацією.
Знищення морських цілей з гвинтокрилів
Ще однією особливістю навчань стало те, що під час навчань вперше відпрацювали практичні стрільби зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота.
Крім того, вперше в рамках Sea Breeze проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.
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Дивіться відео морських навчань Sea Breeze – 2020:
Спільні військові навчання за участю ЗСУ / Фото ДПСУ