В Черном море завершились двадцатые международные военные учения Sea Breeze. Командование Военно-Морских Сил ВСУ подвело итоги.

Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Что отрабатывали военные и кто принял участие

Всего к учениям привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и другую военную технику.

Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Два штаба

Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze – 2020.

Один штаб находился непосредственно в Одессе, а другой – в испанском городе Рота в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США.

Это было своеобразной новинкой, как для украинских военных моряков, так и для американцев. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией.

Уничтожение морских целей с вертолетов

Еще одной особенностью учений стало то, что во время учений впервые отработали практические стрельбы по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.

Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

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Обратите внимание! За учениями в море многонациональных корабельно-катерных групп морского компонента учений Sea Breeze-2020 пристально следили корабли Черноморского флота РФ.

Смотрите видео морских учений Sea Breeze – 2020:

Совместные военные учения с участием ВСУ / Фото ГПСУ