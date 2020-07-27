20 кораблей и 2 000 военных: как завершились военные учения Sea Breeze – видео, фото
В Черном море завершились двадцатые международные военные учения Sea Breeze. Командование Военно-Морских Сил ВСУ подвело итоги.
Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Что отрабатывали военные и кто принял участие
- Всего к учениям привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и другую военную технику.
- Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.
Два штаба
- Одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление Sea Breeze – 2020.
- Один штаб находился непосредственно в Одессе, а другой – в испанском городе Рота в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США.
- Это было своеобразной новинкой, как для украинских военных моряков, так и для американцев. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией.
Уничтожение морских целей с вертолетов
Еще одной особенностью учений стало то, что во время учений впервые отработали практические стрельбы по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета.
Кроме того, впервые в рамках Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.
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Смотрите видео морских учений Sea Breeze – 2020:
Совместные военные учения с участием ВСУ / Фото ГПСУ