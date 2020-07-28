В России говорят, что самолеты НАТО слишком активизировались в последнее время – летают над Черным морем, что-то выведывают и провоцируют россиян. Такие действия, мол, без реакции не останутся. При этом Россия совершенно "забыла", что в Черном море как раз проходили военные учения Sea Breeze.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий первого заместителя главы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова (это тот самый, который в начале июля угрожал Украине ).

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"Полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты ", – сказал представитель Госдумы.

Комментировал он ситуацию с полетами американских самолетов из-за того, что 27 июля в третий раз за неделю (после 23 и 24) российский истребитель Су-27 поднимался "на перехват" самолета-разведчика США Poseidon над Черным морем.

Но, мол, "российские летчики действуют профессионально – американские самолеты меняют курс и улетают от границы России".

США расположены очень далеко от Черного моря. Возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик так далеко от своих границ?

– спрашивает Красов.

Политик также вспомнил, что российские войска в оккупированном Крыму постоянно усиливают , что, "наверное, американским коллегам очень интересно".

Но почему-то не смог вспомнить, что в Черном море во второй половине июля проходили 20-е международные военные учения Sea Breeze :

В учениях принимали участие Украина, США, Болгария, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания и Турция. И, как известно, впервые на Sea Breeze проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

" Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции" , – на свой привычный манер в итоге пригрозил Красов. Правда, не объяснил, какой именно реакции можно ожидать.