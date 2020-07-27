Посол України в США Володимир Єльченко заявив, що наша держава може розраховувати на підтримку американців, зокрема й постачання зброї. Він певен, що головна спільна мета України й США – припинити домінування Росії в Чорному й Азовському морях.

Зокрема у цій співпраці й надалі продовжуватимуться закупки "Джавелінів", які є в програмі допомоги на 2021 рік, розповів Володимир Єльченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова Українські війська готують до наступу із застосуванням "Джавелінів" та безпілотників "Байрактар"

Крім того, вже зараз "Джавелінами" будуть озброюватися підрозділи, які направлятимуться в зону проведення ООС, а це вже зовсім інша розстановка сил,

– розповів посол.

Крім того, в контексті українсько-американської співпраці дипломат передовсім відзначив потребу посилювати й модернізовувати військово-морський флот.

"Минулого року ми отримали два кораблі класу Island. Також буквально днями США погодили продаж нам 16 швидкісних катерів Марк VI, оснащених усім необхідним обладнанням і навіть гарматами", – заявив Володимир Єльченко.

Він підкреслив, що це сучасні патрульні катери, які США самі ввели в обіг лише у 2015 році. До цього часу американці нікому їх не передавали, а тепер вони будуть в українських ВМС.

Катери Марк VI: коротко

Це бойові патрульні катери. Вони виготовлені на базі катера Archangel, яким, крім США, також користуються ВМС багатьох інших держав. Для короткочасного застосування Марк VI може набирати швидкість у 41 вузол.

Шість таких катерів Україна зможе отримати від США абсолютно безкоштовно. Інших десять США готові продати нашій державі у межах оборонного бюджету.



Бойові катери Mark VI неподалік від острова Гуам