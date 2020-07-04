Українська армія має на своєму озброєнні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" та ударні безпілотники "Байрактар". Для їх ефективного використання було проведення навчальні збори.

Військові збори провели на Рівненщині, а їх особисто перевірив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. Він хотів переконатися, як у військах відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів" та вражають цілі безпілотники "Байрактар", йдеться в повідомленні Міноборони.

Важливо Готові до нападу: в ЗСУ показали детальну карту можливого наступу Росії на Україну

За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій, адже Збройні Сили України мають бути готовими до виконання будь-яких завдань за будь-яких умов,

– зазначив генерал-полковник Руслан Хомчак.

Що таке "Джавелін" (Javelin) Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний комплекс третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив – забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати й коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Під час проведення комплексу занять було відпрацьовано вирішення тактичних завдань у ході наступу, створення та застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження та застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема у подоланні мінних полів різної складності.



Військові навчання на Рівненщині / фото Міноборони

Окрім того, демонструвалась перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління "Дзвін".

Що таке "Байрактар" (Bayraktar TB2) Турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Розробка проєкту розпочалася у 2000-х. Перший політ відбувся 2009 року.

Комплекси широко застосовуються під час турецької операції "Весняний щит" в лютому-березні 2020 року в Сирії. Безпілотники успішно знищували як рухомі, так і нерухомі цілі. Комплексом було знищено близько 20 одиниць військової техніки армії Сирії, серед яких РСЗВ (БМ-21 "Град"), САУ (2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація"), танки та інша техніка. Таку ж техніку використовує Росія на Донбасі у війні проти України.

У 2018 році Україна закупила 6 апаратів у Туреччини.

Також присутнім, під час ротних тактичних навчань, було продемонстровано можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG. Окрім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалось на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувались імітаційні міни та гранати.

Дивіться відео військових навчань української армії з використанням "Джавелінів" та "Байрактарів"