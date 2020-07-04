Українські війська готують до наступу із застосуванням "Джавелінів" та безпілотників "Байрактар"
Українська армія має на своєму озброєнні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" та ударні безпілотники "Байрактар". Для їх ефективного використання було проведення навчальні збори.
Військові збори провели на Рівненщині, а їх особисто перевірив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. Він хотів переконатися, як у військах відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів" та вражають цілі безпілотники "Байрактар", йдеться в повідомленні Міноборони.
Важливо Готові до нападу: в ЗСУ показали детальну карту можливого наступу Росії на Україну
Що таке "Джавелін" (Javelin)Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний комплекс третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив – забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати й коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.
Під час проведення комплексу занять було відпрацьовано вирішення тактичних завдань у ході наступу, створення та застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження та застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема у подоланні мінних полів різної складності.
Військові навчання на Рівненщині / фото Міноборони
Окрім того, демонструвалась перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління "Дзвін".
Що таке "Байрактар" (Bayraktar TB2)Турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Розробка проєкту розпочалася у 2000-х. Перший політ відбувся 2009 року.
Комплекси широко застосовуються під час турецької операції "Весняний щит" в лютому-березні 2020 року в Сирії. Безпілотники успішно знищували як рухомі, так і нерухомі цілі. Комплексом було знищено близько 20 одиниць військової техніки армії Сирії, серед яких РСЗВ (БМ-21 "Град"), САУ (2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація"), танки та інша техніка. Таку ж техніку використовує Росія на Донбасі у війні проти України.
У 2018 році Україна закупила 6 апаратів у Туреччини.
Також присутнім, під час ротних тактичних навчань, було продемонстровано можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG. Окрім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалось на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувались імітаційні міни та гранати.
Дивіться відео військових навчань української армії з використанням "Джавелінів" та "Байрактарів"