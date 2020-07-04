Украинская армия имеет на своем вооружении противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и ударные беспилотники "Байрактар". Для их эффективного использования были проведены учебные сборы.

Военные сборы провели на Ровненщине, а их лично проверил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он хотел убедиться, как в войсках отрабатывается тактика применения "Джавелинов" и поражают цели беспилотники "Байрактар", говорится в сообщении Минобороны.

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За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, так как Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач в любых условиях,

– отметил генерал-полковник Руслан Хомчак.

Что такое "Джавелин" (Javelin) Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Первый серийный комплекс третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил – забыл". Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Во время проведения комплекса занятий было отработано решение тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексное огневое поражение и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности в преодолении минных полей различной сложности.



Военные учения на Ровненщине / фото Минобороны

Кроме того, демонстрировалась перспективная система управления ракетными войсками и артиллерией с использованием автоматизированной системы управления "Колокол".

Что такое "Байрактар" (Bayraktar TB2) Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.



Разработка проекта началась в 2000-х. Первый полет состоялся в 2009 году.



Комплексы широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в феврале-марте 2020 года в Сирии. Беспилотники успешно уничтожали как движущиеся, так и неподвижные цели. Комплексом было уничтожено около 20 единиц военной техники армии Сирии, среди которых РСЗО (БМ-21 "Град"), САУ (2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация"), танки и другая техника. Такую же технику использует Россия на Донбассе в войне против Украины.



В 2018 году Украина закупила 6 аппаратов у Турции.

Также присутствующим во время ротных тактических учений были продемонстрированы возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG. Кроме экипировки ими личного состава, оборудование устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты.

Смотрите видео военных учений украинской армии с использованием "Джавелинов" и "Байрактаров"