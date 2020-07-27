США помогут Украине остановить российское доминирование в Черном и Азовском морях
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что наша страна может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе и поставки оружия. Он уверен, что главная общая цель Украины и США – прекратить доминирование России в Черном и Азовском морях.
В частности в этом сотрудничестве и в дальнейшем продолжаться закупки "Джавелинов", которые есть в программе помощи на 2021 год, рассказал Владимир Ельченко в интервью "РБК-Украина".
К слову Украинские войска готовят к наступлению с применением "Джавелинов" и беспилотников "Байрактар"
Кроме того, уже сейчас "Джавелинами" будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС, а это уже совсем другая расстановка сил,
– рассказал посол.
Кроме того, в контексте украинско-американского сотрудничества дипломат прежде всего отметил необходимость усиливать и модернизировать военно-морской флот.
"В прошлом году мы получили два корабля класса Island. Также буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащенных всем необходимым оборудованием и даже пушками", – заявил Владимир Ельченко.
Он подчеркнул, что это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. К этому времени американцы никому их не передавали, а теперь они будут у украинских ВМС.
Катера Марк VI: коротко
- Это боевые патрульные катера. Они изготовлены на базе катера Archangel, которым, кроме США, также пользуются ВМС многих других государств. Для кратковременного применения Марк VI может достигать скорость 41 узел.
- Шесть таких катеров Украина сможет получить от США абсолютно бесплатно. Других десять США готовы продать украине в рамках оборонного бюджета.
Боевые катера Mark VI неподалеку от острова Гуам