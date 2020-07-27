Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что наша страна может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе и поставки оружия. Он уверен, что главная общая цель Украины и США – прекратить доминирование России в Черном и Азовском морях.

В частности в этом сотрудничестве и в дальнейшем продолжаться закупки "Джавелинов", которые есть в программе помощи на 2021 год, рассказал Владимир Ельченко в интервью "РБК-Украина".

К слову Украинские войска готовят к наступлению с применением "Джавелинов" и беспилотников "Байрактар"

Кроме того, уже сейчас "Джавелинами" будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС, а это уже совсем другая расстановка сил,

– рассказал посол.

Кроме того, в контексте украинско-американского сотрудничества дипломат прежде всего отметил необходимость усиливать и модернизировать военно-морской флот.

"В прошлом году мы получили два корабля класса Island. Также буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащенных всем необходимым оборудованием и даже пушками", – заявил Владимир Ельченко.

Он подчеркнул, что это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. К этому времени американцы никому их не передавали, а теперь они будут у украинских ВМС.

Катера Марк VI: коротко

Это боевые патрульные катера. Они изготовлены на базе катера Archangel, которым, кроме США, также пользуются ВМС многих других государств. Для кратковременного применения Марк VI может достигать скорость 41 узел.

Шесть таких катеров Украина сможет получить от США абсолютно бесплатно. Других десять США готовы продать украине в рамках оборонного бюджета.



Боевые катера Mark VI неподалеку от острова Гуам