Соединенные Штаты и Польша согласовали договоренности о размещении в республике постоянного американского военного контингента. Кроме того, стороны согласовали введение в Польшу примерно тысячи военных.

Соглашение между странами предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества и увеличения военного присутствия США в Польше, сообщает пресс-служба польского Министерства национальной обороны.

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Принцип размещения американских войск решили изменить с ротационной основы на постоянную,

– говорится в сообщении.

Количество военных США, размещенных в Польше, вырастет примерно на 1000, как минимум до 5500.

Где разместят военный контигент

Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США.

станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США. Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США;

станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице – местом погрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США.

– местом погрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США. Ласке станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США;

станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США; Повидз – штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа.

– штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа. Люблинец – резиденцией другого спецназа.

– резиденцией другого спецназа. Жагань и Свентошув – штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.

После завершения подготовительной работы соглашение подпишут.

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Что этому предшествовало