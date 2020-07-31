США разместят военный контингент в Польше: детали
Соединенные Штаты и Польша согласовали договоренности о размещении в республике постоянного американского военного контингента. Кроме того, стороны согласовали введение в Польшу примерно тысячи военных.
Соглашение между странами предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества и увеличения военного присутствия США в Польше, сообщает пресс-служба польского Министерства национальной обороны.
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Принцип размещения американских войск решили изменить с ротационной основы на постоянную,
– говорится в сообщении.
Количество военных США, размещенных в Польше, вырастет примерно на 1000, как минимум до 5500.
Где разместят военный контигент
- Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США.
- Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США;
- Вроцлав-Страховице – местом погрузки и разгрузки авиабазы ВВС США.
- Ласке станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США;
- Повидз – штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа.
- Люблинец – резиденцией другого спецназа.
- Жагань и Свентошув – штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.
После завершения подготовительной работы соглашение подпишут.
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Что этому предшествовало
- В июне 2020 года американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии.
- Тогда же Польша выразила надежду, что часть войск передислоцируют к ней.