Войска США покинут Германию: почему Трамп так не любит Меркель
Президент США Дональд Трамп одобрил вывод части контингента из Германии. Ожидается, что солдат передислоцируют в соседнюю Польшу.
Зачем Трамп хочет вывести войска из Германии?
Решение уходит корнями в недоверие Трампа к НАТО как организации в целом и Германии, как члену Альянса, в частности. Президент США много раз жаловался, что союзники платят недостаточно за пребывание в НАТО, тогда как США несет основное финансовое бремя. Поэтому одобрил постепенное уменьшение контингента. 24 канал разбирался в ситуации.
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Как сказал бывший глава сил НАТО в Европе генерал Ходжес, "американские войска в Германии не ради ее обороны, потому что в этом уже нет необходимости, как во время Холодной Войны". Но для общей коллективной обороны Европы и создания "транзитного узла". Эта страна – критически важна в сдерживании России, считает Ходжес.
Американская армия использует авиабазу "Рамштайн" для операций на Ближнем Востоке и в Африке. Также в Германии находятся штаб-квартиры сил США в Европе и Африке и знаменитый медицинский центр "Ландштуле", который спас множество жизней во время войны в Ираке и Афгане.
И база и больница – крупнейшие за пределами Соединенных Штатов. "Нам не нужно больше немецких танков, но больше немецких поездов", – пояснил Ходжес и призвал Берлин инвестировать в логистику, киберзащиту и противовоздушную оборону.
Возможно, Трамп решил вывести часть войск из германских земель и передислоцировать их. Одним из главных кандидатов выступает Польша. Считается, что главной движущей силой был бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. В твиттере он спрашивал: "Почему Германия не выполняет свои обязательства перед НАТО и не помогает Западу?". Он же рассказывал, что американские налогоплательщики больше не хотят платить за охрану чужих земель.
Авиабаза Рамштайн, Германия / Фото Wikipedia
Польша Дуды становится все более влиятельным союзником США / Фото Foreign Policy
Часть солдат могут отправить в Польшу. Трамп говорил президенту Дуде, что "Германия не отвечает требованиям НАТО, а вот Польша – да". Имеется в виду, что Польша готова платить за это. Польша – одна из немногих, которая добровольно выделяет 2% от ВПП на оборону – минимально установленный НАТО показатель.
Так кто платит больше?Трамп призвал Германию сделать то же самое, хотя соглашение между Вашингтоном и Берлином говорит о достижении 2% лишь в 2024 году. Берлин выделяет лишь 1.4%. Однако, если перевести это в деньги, то немцы выделили гораздо больше – 54 млрд долларов (третий бюджет НАТО!) против польских 12 млрд.
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Стоит отметить, что Варшава давно хочет увеличить у себя американское присутствие, даже планировала построить Форт Трамп. Впрочем, переговоры все еще идут, окончательного соглашения пока нет. В книге Болтона "Комната, где все произошло" есть фраза Трампа: "Не помню, чтобы соглашался на Форт Трамп".
Если кто-то нападет на Польшу, это не будет легким десантом, подчеркнул Дуда, потому что ее границы будет защищать "лучшая армия в мире".
Правда, пока что его страна может рассчитывать лишь на штаб-квартиру дивизии бронетанковых войск. Об этом было известно еще в прошлом году. В Польшу должны приехать 1 000 солдат и беспилотники. До этого США не имели в Польше постоянного присутствия, там находились лишь 175 солдат, из них – 91 морской пехотинец. По информации, которую узнали профильные армейские СМИ, план предусматривает, кроме штаб-квартиры, создать эскадрилью БПЛА, центр подготовки и логистическую поддержку.
Другой вариант – отправить на приоритетное ныне Индо-Тихоокеанское направление или вообще домой. Об этом сказал советник Белого Дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он добавил, что именно там сейчас перед США стоит самый большой геополитический вызов из-за угроз со стороны КНР и КНДР. Такая идея порадовала уже другую страну – Австралию, одного из главных союзников Штатов в Азии.
Однако Роберт Дюжаррик, один из директоров Института современных азиатских исследований Университета Темпл в Токио, имеет совершенно другое мнение, которое возвращает нас в начало статьи. "Вывод войск из Германии не имеет ничего общего с защитой Азии. Просто у Трампа проблемы с НАТО", – пояснил он Stars and Stripes. Саму организацию Трамп считает антиамериканской, пояснил эксперт.
Последствия решения Трампа и реакция Конгресса
Конгресс попытается остановить идею Трампа вывести войска / Фото Military.com
Конгресс США планирует действовать активно, чтобы заблокировать идею президента о сокращении контингента в Германии. Группа сенаторов (республиканцев и демократов) во главе с Миттом Ромни (Республиканская партия, штат Юта) предложили поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике страны.
Конгресс против президентаОна должна "заморозить" численность войск в Германии, пока министр обороны не объяснит перед Конгрессом целесообразность такого шага и не заверит, что он не нанесет вреда операциям США и НАТО. Нужно также подтвердить, что администрация консультировала союзников (чего не произошло – 24), а передислокация не приведет к большим бюджетным расходам.
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Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты Представителей, демократ Адам Смит из штата Вашингтон соглашается: Конгресс должен заблокировать администрацию, потому что план – стратегически неудачный. Попытка сделать это – по крайней мере в контролируемой демократами части – может состояться уже в ближайшее время.
Мы не считаем, что это хорошая идея, мы хотим задержать ее, пока не узнаем все детали,
– сказал Смит журналистам.
Республиканец Мак Торнберри из Техаса обратил внимание на другое: "Ты выведешь солдат из Германии, но где жилье, где им размещаться? Это создаст головную боль для Минобороны. Надеюсь, выиграют прохладные головы".
Незапланированный и внезапный отзыв может стать катастрофическим, предостерегает Совет по международным отношениям на своем сайте. Подвергая сомнению гарантии безопасности США и внедряя фактически рэкетирскую схему выплат за защиту, Трамп показывает: не обязательно гипотетическое нападение на члена НАТО приведет к ответным действиям со стороны США. Это не только проблема Германии, но и всей Европы, пишут исследователи.