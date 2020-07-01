Президент США Дональд Трамп одобрил вывод части контингента из Германии. Ожидается, что солдат передислоцируют в соседнюю Польшу.

Зачем Трамп хочет вывести войска из Германии?

Решение уходит корнями в недоверие Трампа к НАТО как организации в целом и Германии, как члену Альянса, в частности. Президент США много раз жаловался, что союзники платят недостаточно за пребывание в НАТО, тогда как США несет основное финансовое бремя. Поэтому одобрил постепенное уменьшение контингента. 24 канал разбирался в ситуации.

Читайте еще Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора

Как сказал бывший глава сил НАТО в Европе генерал Ходжес, "американские войска в Германии не ради ее обороны, потому что в этом уже нет необходимости, как во время Холодной Войны". Но для общей коллективной обороны Европы и создания "транзитного узла". Эта страна – критически важна в сдерживании России, считает Ходжес.

Американская армия использует авиабазу "Рамштайн" для операций на Ближнем Востоке и в Африке. Также в Германии находятся штаб-квартиры сил США в Европе и Африке и знаменитый медицинский центр "Ландштуле", который спас множество жизней во время войны в Ираке и Афгане.

И база и больница – крупнейшие за пределами Соединенных Штатов. "Нам не нужно больше немецких танков, но больше немецких поездов", – пояснил Ходжес и призвал Берлин инвестировать в логистику, киберзащиту и противовоздушную оборону.

Возможно, Трамп решил вывести часть войск из германских земель и передислоцировать их. Одним из главных кандидатов выступает Польша. Считается, что главной движущей силой был бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. В твиттере он спрашивал: "Почему Германия не выполняет свои обязательства перед НАТО и не помогает Западу?". Он же рассказывал, что американские налогоплательщики больше не хотят платить за охрану чужих земель.



Авиабаза Рамштайн, Германия / Фото Wikipedia

В стране размещены 34 тысячи американских солдат. Если добавить гражданских от Пентагона, то количество возрастет до 50 тысяч. Трамп хочет вывести почти 10 тысяч к сентябрю, что уменьшит контингент до 25 тысяч. Это укладывается в парадигму "Сначала Америка", которую исповедует президент Соединенных Штатов. И это является сигналом, что Америка готова защищать мировой порядок и союзников все меньше. Дальнейшее уменьшение также возможно. Не стоит забывать и о довольно прохладных отношениях Трампа и Ангелы Меркель. В недавней статье CNN, которая расшифровала телефонные разговоры Трампа, он называл немецкого канцлера "глупой". В свою очередь, отказ Меркель приехать на предложенную Трампом встречу G7 мог спровоцировать эксцентричного политика на подобный шаг, считают в Германии. А то, что США не консультировались с Берлином, а просто поставили немцев перед фактом, еще больше уменьшило доверие между двумя столицами. Сказать, что немцы были в шоке – ничего не сказать. Не был проинформирован и Конгресс США, поэтому 22 республиканца написали письмо в надежде, что Трамп передумает и изменит решение. "Угроза со стороны России не уменьшилась, поэтому мы считаем, что ослабление американской помощи НАТО вызовет еще больше российской агрессии и опортунизма", – говорится в тексте письма. Подобные шаги нанесут существенный ущерб национальной безопасности США и укрепят позицию РФ, сказали политики. А Москва уже заявила, что рада подобной перспективе. Четких планов по выводу армии из Германии пока не существует, заверил Генсек Альянса Йенс Столтенберг. Как и когда это произойдет, пока непонятно. NPR подтвердил эти слова Столтенберга в разговоре с американским чиновником. Сейчас, ситуация выглядит так: план есть, приказов – нет. Эксперт по НАТО Томас Вигольд заверил NPR, что завершить передислокацию до сентября этого года просто нереально, потому что это коснется не только солдат, но и их семей и гражданских контрактников. Если сократить размещенную армию на треть, то часть немецких ресурсов не будет использоваться. Польша как лучший друг



Польша Дуды становится все более влиятельным союзником США / Фото Foreign Policy

Часть солдат могут отправить в Польшу. Трамп говорил президенту Дуде, что "Германия не отвечает требованиям НАТО, а вот Польша – да". Имеется в виду, что Польша готова платить за это. Польша – одна из немногих, которая добровольно выделяет 2% от ВПП на оборону – минимально установленный НАТО показатель.

Так кто платит больше? Трамп призвал Германию сделать то же самое, хотя соглашение между Вашингтоном и Берлином говорит о достижении 2% лишь в 2024 году. Берлин выделяет лишь 1.4%. Однако, если перевести это в деньги, то немцы выделили гораздо больше – 54 млрд долларов (третий бюджет НАТО!) против польских 12 млрд.

Конфликты продолжаются Третья мировая в новом формате? Где в 2020 году продолжается война

Стоит отметить, что Варшава давно хочет увеличить у себя американское присутствие, даже планировала построить Форт Трамп. Впрочем, переговоры все еще идут, окончательного соглашения пока нет. В книге Болтона "Комната, где все произошло" есть фраза Трампа: "Не помню, чтобы соглашался на Форт Трамп".

Лидер Польши Дуда призвал Трампа не выводить армию из Европы, указав на 2014 год, когда РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. "Это был год огромных опасений для Восточной Европы. Присутствие НАТО – ключевая гарантия безопасности", – добавил он.

Если кто-то нападет на Польшу, это не будет легким десантом, подчеркнул Дуда, потому что ее границы будет защищать "лучшая армия в мире".

Правда, пока что его страна может рассчитывать лишь на штаб-квартиру дивизии бронетанковых войск. Об этом было известно еще в прошлом году. В Польшу должны приехать 1 000 солдат и беспилотники. До этого США не имели в Польше постоянного присутствия, там находились лишь 175 солдат, из них – 91 морской пехотинец. По информации, которую узнали профильные армейские СМИ, план предусматривает, кроме штаб-квартиры, создать эскадрилью БПЛА, центр подготовки и логистическую поддержку.

Другой вариант – отправить на приоритетное ныне Индо-Тихоокеанское направление или вообще домой. Об этом сказал советник Белого Дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он добавил, что именно там сейчас перед США стоит самый большой геополитический вызов из-за угроз со стороны КНР и КНДР. Такая идея порадовала уже другую страну – Австралию, одного из главных союзников Штатов в Азии.

Однако Роберт Дюжаррик, один из директоров Института современных азиатских исследований Университета Темпл в Токио, имеет совершенно другое мнение, которое возвращает нас в начало статьи. "Вывод войск из Германии не имеет ничего общего с защитой Азии. Просто у Трампа проблемы с НАТО", – пояснил он Stars and Stripes. Саму организацию Трамп считает антиамериканской, пояснил эксперт.

Последствия решения Трампа и реакция Конгресса



Конгресс попытается остановить идею Трампа вывести войска / Фото Military.com

Конгресс США планирует действовать активно, чтобы заблокировать идею президента о сокращении контингента в Германии. Группа сенаторов (республиканцев и демократов) во главе с Миттом Ромни (Республиканская партия, штат Юта) предложили поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике страны.

Конгресс против президента Она должна "заморозить" численность войск в Германии, пока министр обороны не объяснит перед Конгрессом целесообразность такого шага и не заверит, что он не нанесет вреда операциям США и НАТО. Нужно также подтвердить, что администрация консультировала союзников (чего не произошло – 24), а передислокация не приведет к большим бюджетным расходам.

Взрывной регион Япония против Китая: кому достанутся спорные острова

Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты Представителей, демократ Адам Смит из штата Вашингтон соглашается: Конгресс должен заблокировать администрацию, потому что план – стратегически неудачный. Попытка сделать это – по крайней мере в контролируемой демократами части – может состояться уже в ближайшее время.

Мы не считаем, что это хорошая идея, мы хотим задержать ее, пока не узнаем все детали,

– сказал Смит журналистам.

Республиканец Мак Торнберри из Техаса обратил внимание на другое: "Ты выведешь солдат из Германии, но где жилье, где им размещаться? Это создаст головную боль для Минобороны. Надеюсь, выиграют прохладные головы".

Незапланированный и внезапный отзыв может стать катастрофическим, предостерегает Совет по международным отношениям на своем сайте. Подвергая сомнению гарантии безопасности США и внедряя фактически рэкетирскую схему выплат за защиту, Трамп показывает: не обязательно гипотетическое нападение на члена НАТО приведет к ответным действиям со стороны США. Это не только проблема Германии, но и всей Европы, пишут исследователи.