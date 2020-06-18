Третья мировая в новом формате? Где в 2020 году продолжается война
Несмотря на пандемию коронавируса, конфликты и войны в мире продолжаются. От трагедий не скрыться ни в Европе, ни в Африке.
Войны и конфликты продолжаются: где и почему
Военные действия продолжаются, несмотря на пандемию / Фото The Intercept
Число горячих конфликтов, где гибнут люди и применяется тяжелое вооружение и огнестрельное оружие, остается неизменным. Это Украина, Ирак, Йемен, Ливия. В меньшей степени – Афганистан, где есть террористический фактор "Талибана", и Сирия, где битвы уже почти закончились.
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Конфликтует также и Африка: там противостояние продолжается в Сомали, ЦАР, Демократической Республике Конго, регионе Сахель, Южном Судане. В ДРК действуют много вооруженных групп, которые воюют между собой и против армии страны, Южный Судан – самая молодая страна мира – балансирует между мирными соглашениями и новыми вспышками насилия (до 400 тысяч погибших).
Большую роль там играют такие группы как "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также их местные сателлиты. И именно с ними, а не с армиями соседних стран борются солдаты Чада, Буркина-Фасо, Нигера и Мавритании. Если брать только 2020 год, то наибольшие жертвы повлекли террористы "Боко Харам" – почти 2 тысячи человек.
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Периодически старые обиды и замороженные конфликты возрождаются и дают о себе знать снова. Примером могут служить схватки высоко в Гималаях между Пакистаном, Индией и Китаем за четко не установленную границу (3 240 км – 24) в малонаселенном регионе.
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Почему вспыхнул конфликт между Китаем и ИндиейОфициально участок между Индией и Китаем называется "Линией фактического контроля". Надлежащим образом он не демаркирован. Вдоль линии Индия построила дорогу. Это разозлило не только Китай, но и маленькое государство Непал. В Катманду заявляли, что дорога затрагивает и их территорию. КНР разместила там армию и начала строить собственную инфраструктуру.
После последней схватки в регионе Ладакх 20 солдат и офицеров Индии и примерно 43 китайских солдат погибло от камней, палок, обморожения и падения в горную реку. На других участках Пакистан обстрелами нарушал перемирие. Это самые кровавые схватки с 1962 года (когда Индия с треском проиграла войну Китаю – 24) и первые с жертвами с 1975.
Гималаи стали местом битвы двух ядерных держав / Фото The Financial Express
Кардинальный разворот войныВ Ливии вмешательства Турции на стороне признанного ООН правительства на западе изменило ход войны. До этого побеждало восточное правительство маршала Халифы Хафтара, которого всячески поддерживает Россия. Не в состоянии взять западную столицу Триполи он был вынужден отступить, а затем потерял международный аэропорт Триполи и свой самый большой форпост на западе страны – город Таргуна. Солдаты, убегая, оставляли за собой дорогое, временами российское, вооружение и оборудование, включая вертолеты.
После ряда поражений он сказал, что готов остановить войну и начать переговоры о мирном будущем почти уничтоженной страны, но у которой есть нефть (нефти там больше всего в Африке – 24). Сейчас "выкачка" нефти на огромном нефтяном поле Шарара на пустынном юге возобновилась.
Это заявление было сделано им в Каире, Египет, когда Хафтар приехал на встречу с другим союзником – президентом Аль-Сиси. Западная армия дошла до родного города Каддафи – Сирт, но пока попытки захватить его заканчиваются жестоким огнем с беспилотников и самолетов.
Под контролем повстанцев остался только один регион – северный Идлиб. 24 канал уже писал о ситуации там и о роли Турции в войне в Сирии. Именно Идлиб остается наиболее горячей точкой в стране. Эрдоган также объявил о начале операции в соседнем Ираке против курдов и их Рабочей Партии.
В джунглях продолжаются ожесточенные битвы / Фото The Guardian
На территории Южной Америки новая война "милиций" началась в 2018 году в регионе Кататумбо, Колумбия и Венесуэла. Сейчас погибших уже почти 1 000, еще 40 тысяч – перемещенных лиц. Фактически, это продолжение войны с наркотиками и следствие кризиса в Венесуэле.
Третья мировая: может ли начаться и как
У 24 канала уже был об этом отдельный материал, где мы определили, что пока опасными с точки зрения начала войны является противостояние Индии и Пакистана. Это потому, что оба государства имеют ядерное оружие и ультра-националистические правительства. Описанные выше столкновения между армиями Нью-Дели и Пекина на спорной границе лишь подтверждают этот тезис. Между правительствами Хана и Моди много нерешенных территориальных вопросов.
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Беспокойно, особенно сейчас, и на Корейском полуострове – Пхеньян обрывает связи с Югом и США и грозит милитаризацией и новым развитием ядерного оружия.
В трудной ситуации Япония, которая отказалась от американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore из-за сверхвысокой цены, технической сложности (комплекс стареет даже на фоне ракет КНДР) и протестов местных жителей. А о покупке наступательных ракет "воздух-земля" идут только разговоры с 2017 года.
Вокруг ядерного оружия крутится и противостояние США с РФ. Сейчас мы имеем ситуацию, когда последний ядерный договор между этими государствами – NEW START или СНВ-3 – истекает уже в 2021 году.
Пока разговоров об их продлении не особо много, есть риск, что СНВ-3 не продлят. Если это произойдет, то Вашингтон и Москва будут потенциально открыты для гонки вооружений. Китай отказался участвовать в предложенных трехсторонних переговорах, а в Сенате поддержали выделение 10 млн долларов на восстановление ядерных испытаний (они не происходили с 1992 года – 24).
Несмотря на существование так называемой "дуги нестабильности", которая проходит через Украину и Ближний Восток в Африку, глобальный риск конфликта еще остается низким. Ядерное оружие, о котором здесь много сказано, является пока хорошим сдерживающим фактором. Но средств его сдерживания становится все меньше.