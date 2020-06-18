Несмотря на пандемию коронавируса, конфликты и войны в мире продолжаются. От трагедий не скрыться ни в Европе, ни в Африке.

Войны и конфликты продолжаются: где и почему

Военные действия продолжаются, несмотря на пандемию / Фото The Intercept

Число горячих конфликтов, где гибнут люди и применяется тяжелое вооружение и огнестрельное оружие, остается неизменным. Это Украина, Ирак, Йемен, Ливия. В меньшей степени – Афганистан, где есть террористический фактор "Талибана", и Сирия, где битвы уже почти закончились.

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Конфликтует также и Африка: там противостояние продолжается в Сомали, ЦАР, Демократической Республике Конго, регионе Сахель, Южном Судане. В ДРК действуют много вооруженных групп, которые воюют между собой и против армии страны, Южный Судан – самая молодая страна мира – балансирует между мирными соглашениями и новыми вспышками насилия (до 400 тысяч погибших).

Большую роль там играют такие группы как "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также их местные сателлиты. И именно с ними, а не с армиями соседних стран борются солдаты Чада, Буркина-Фасо, Нигера и Мавритании. Если брать только 2020 год, то наибольшие жертвы повлекли террористы "Боко Харам" – почти 2 тысячи человек.

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В Сахеле и Магрибе (Север Африки и пустынный регион южнее – 24) погибло 932 человека. В Камеруне сепаратизм говорит на английском языке и он забрал в 2020 году не менее 330 человеческих жизней, в общем цифра достигает более трех тысяч. Чуть больше погибло от войны в Мали.

Периодически старые обиды и замороженные конфликты возрождаются и дают о себе знать снова. Примером могут служить схватки высоко в Гималаях между Пакистаном, Индией и Китаем за четко не установленную границу (3 240 км – 24) в малонаселенном регионе.

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Почему вспыхнул конфликт между Китаем и Индией Официально участок между Индией и Китаем называется "Линией фактического контроля". Надлежащим образом он не демаркирован. Вдоль линии Индия построила дорогу. Это разозлило не только Китай, но и маленькое государство Непал. В Катманду заявляли, что дорога затрагивает и их территорию. КНР разместила там армию и начала строить собственную инфраструктуру.

После последней схватки в регионе Ладакх 20 солдат и офицеров Индии и примерно 43 китайских солдат погибло от камней, палок, обморожения и падения в горную реку. На других участках Пакистан обстрелами нарушал перемирие. Это самые кровавые схватки с 1962 года (когда Индия с треском проиграла войну Китаю – 24) и первые с жертвами с 1975.

Гималаи стали местом битвы двух ядерных держав / Фото The Financial Express​

Кардинальный разворот войны В Ливии вмешательства Турции на стороне признанного ООН правительства на западе изменило ход войны. До этого побеждало восточное правительство маршала Халифы Хафтара, которого всячески поддерживает Россия. Не в состоянии взять западную столицу Триполи он был вынужден В Ливии вмешательства Турции на стороне признанного ООН правительства на западе изменило ход войны. До этого побеждало восточное правительство маршала Халифы Хафтара, которого всячески поддерживает Россия. Не в состоянии взять западную столицу Триполи он был вынужден отступить , а затем потерял международный аэропорт Триполи и свой самый большой форпост на западе страны – город Таргуна. Солдаты, убегая, оставляли за собой дорогое, временами российское, вооружение и оборудование, включая вертолеты.

После ряда поражений он сказал, что готов остановить войну и начать переговоры о мирном будущем почти уничтоженной страны, но у которой есть нефть (нефти там больше всего в Африке – 24). Сейчас "выкачка" нефти на огромном нефтяном поле Шарара на пустынном юге возобновилась.

Это заявление было сделано им в Каире, Египет, когда Хафтар приехал на встречу с другим союзником – президентом Аль-Сиси. Западная армия дошла до родного города Каддафи – Сирт, но пока попытки захватить его заканчиваются жестоким огнем с беспилотников и самолетов.

Президент Башар Асад, почти выиграв войну, столкнулся с другой проблемой – экономикой. Зарплата чиновников очень маленькая, на юго-востоке уже вспыхнули протесты против низкого уровня жизни.

Под контролем повстанцев остался только один регион – северный Идлиб. 24 канал уже писал о ситуации там и о роли Турции в войне в Сирии. Именно Идлиб остается наиболее горячей точкой в ​​стране. Эрдоган также объявил о начале операции в соседнем Ираке против курдов и их Рабочей Партии.

В джунглях продолжаются ожесточенные битвы / Фото The Guardian

На территории Южной Америки новая война "милиций" началась в 2018 году в регионе Кататумбо, Колумбия и Венесуэла. Сейчас погибших уже почти 1 000, еще 40 тысяч – перемещенных лиц. Фактически, это продолжение войны с наркотиками и следствие кризиса в Венесуэле.

Кататумбо остался в вакууме власти без "примиренных" FARC и правительственных сил. Такая же тема, но в Мексике, привела почти к 5 тысячам жертв в стране только за 2019 год.

Третья мировая: может ли начаться и как

У 24 канала уже был об этом отдельный материал, где мы определили, что пока опасными с точки зрения начала войны является противостояние Индии и Пакистана. Это потому, что оба государства имеют ядерное оружие и ультра-националистические правительства. Описанные выше столкновения между армиями Нью-Дели и Пекина на спорной границе лишь подтверждают этот тезис. Между правительствами Хана и Моди много нерешенных территориальных вопросов.

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Беспокойно, особенно сейчас, и на Корейском полуострове – Пхеньян обрывает связи с Югом и США и грозит милитаризацией и новым развитием ядерного оружия.

В трудной ситуации Япония, которая отказалась от американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore из-за сверхвысокой цены, технической сложности (комплекс стареет даже на фоне ракет КНДР) и протестов местных жителей. А о покупке наступательных ракет "воздух-земля" идут только разговоры с 2017 года.

Китаю крайне важны стабильность и спокойствие в регионе, особенно на фоне пандемии коронавируса и необходимости возвращать лидирующие позиции в мире. Поэтому, возможно, в Пекине будут пытаться сдерживать Ким Чен Ына от провоцирующих действий (но не факт, что удачно – 24).

Вокруг ядерного оружия крутится и противостояние США с РФ. Сейчас мы имеем ситуацию, когда последний ядерный договор между этими государствами – NEW START или СНВ-3 – истекает уже в 2021 году.

Пока разговоров об их продлении не особо много, есть риск, что СНВ-3 не продлят. Если это произойдет, то Вашингтон и Москва будут потенциально открыты для гонки вооружений. Китай отказался участвовать в предложенных трехсторонних переговорах, а в Сенате поддержали выделение 10 млн долларов на восстановление ядерных испытаний (они не происходили с 1992 года – 24).

Несмотря на существование так называемой "дуги нестабильности", которая проходит через Украину и Ближний Восток в Африку, глобальный риск конфликта еще остается низким. Ядерное оружие, о котором здесь много сказано, является пока хорошим сдерживающим фактором. Но средств его сдерживания становится все меньше.