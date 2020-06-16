Ядерные державы на грани войны: столкновения между Индией и Китаем, много погибших – видео
На границе Индии и Китая 15 и 16 июня состоялись массовые военные действия между армиями двух ядерных держав. В результате перестрелок погибли уже десятки военных с обеих сторон.
Столкновения между индийскими и китайскими военными
Конфликт между солдатами, как утверждает власть Индии, случился в долине Галван, расположенной в спорном регионе Кашмир в Гималаях. Об этом сообщает AFP.
Интересно Тестирование ядерных бомб и кровавая операция: все об индийской спецслужбе RAW
Что известно об обстоятельствах столкновений и жертв
- Источники агентства в индийской армии анонимно рассказали, что перестрелки между военными обеих стран вроде бы не было. Там настаивают, что "огнестрельное оружие не применялось. Это были жестокие рукопашные драки".
- Индийская пресса сообщает, что местных солдат "забили до смерти", и в армии этого официально не подтверждают.
- По меньшей мере 20 индийских военных погибли во время столкновения с китайскими военнослужащими на границе. Сначала сообщалось о трех погибших, но позже число жертв возросло за счет умерших от ранений.
- Индийская армия уверяет, что жертвы есть и с китайской стороны. Однако Китай эту информацию отрицает.
- В то же время по данным местных СМИ, при столкновении пострадали 43 военных с китайской стороны. Туда входят, как погибшие, так и тяжело ранены.
Индия стягивает войска к границе с Китаем: смотрите видео
Что заявили в Китае и Индии
- МИД Китая обвинило Индию в нарушении границы и провокациях, которые и привели к "физического противостояния".
- В то же время МИД Индии спихивает все на китайских военных, которые, по мнению Нью-Дели, нарушили статус-кво, который сохранялся в течение последних десятилетий.
Что известно о причинах многолетнего конфликта между Индией и Пакистаном
- Страны имеют неурегулированную спорную границу. Обе претендуют на одну и ту же территорию.
- Нынешние столкновения произошли на фоне растущего напряжения между двумя ядерными государствами в течение последних недель. Последний раз смертельные схватки между Индией и Китаем в этом районе происходили несколько десятилетий назад.
- В 1962 году они провели непродолжительную войну на границе, которая закончилась победой Китая.
- Время от времени между странами вспыхивали стычки вблизи границы, но последний выстрел в этом регионе, как считается, произошел в 1975 году.
Зона конфликта на карте: