Ядерні держави на межі війни: сутички між Індією та Китаєм, багато загиблих – відео
На кордоні між Індією та Китаю 15 і 16 червня відбулися масові військові дії між арміями двох ядерних держав. В результаті перестрілок загинули вже десятки військових з обох сторін.
Сутички між індійськими та китайськими військовими
Конфлікт між солдатами, як стверджує влада Індії, трапився в долині Галван, що розташована в спірному регіоні Кашмір в Гімалаях. Про це повідомляє AFP.
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Що відомо про обставини зіткнень та жертв
- Джерела агентства в індійській армії анонімно розповіли, що стрілянини між військовими обох країн начебто не було. Там наполягають, що "вогнепальна зброя не застосовувалась. Це були жорстокі рукопашні бійки".
- Індійська преса повідомляє, що місцевих солдатів "забили до смерті", та в армії цього офіційно не підтверджують.
- Щонайменше 20 індійських військових загинули під час зіткнення з китайськими військовослужбовцями на кордоні. Спочатку повідомялося про трьох загиблих, але пізніше кількість жертв зросла за рахунок померлих від поранень.
- Індійська армія запевняє, що жертви є і з китайського боку. Проте Китай цю інформацію заперечує.
- Водночас за даними місцевих ЗМІ при зіткненні постраждали 43 військових з китайського боку. Туди входять, як загиблі, так і важко поранені.
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Що заявили в Китаї та Індії
- МЗС Китаю звинуватило Індію в порушенні кордону та провокаціях, які й призвели до "фізичного протистояння".
- Водночас МЗС Індії спихає все на китайських військових, які, на думку Нью-Делі, порушили статус-кво, який зберігався протягом останніх десятиліть.
Що відомо про причини багаторічного конфлікту між Індією та Пакистаном
- Країни мають неврегульований спірний кордон. Обидві претендують на одну й ту ж територію.
- Нинішні зіткнення сталися на фоні зростаючої напруги між двома ядерними державами протягом останніх тижнів. Востаннє смертельні сутички між Індією та Китаєм в цьому районі відбувалися кілька десятиліть тому.
- У 1962 році вони провели нетривалу війну на кордоні, яка закінчилася перемогою Китаю.
- Час від часу між країнами спалахували сутички поблизу кордону, але останній постріл в цьому регіоні, як вважається, пролунав у 1975 році.
Зона конфлікту на карті: