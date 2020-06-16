Северная Корея активно угрожает Югу, а также взорвала совместный с Сеулом офис советников. Мы проанализировали причины таких действий Пхеньяна и узнали, есть ли надежда на улучшение отношений двух Корей.

Что предшествовало ухудшению ситуации?

Баллоны с "гумпомощью" перед запуском, Южная Корея / Фото TIME

Все началось с запуска очередных листовок с Юга на Север Корейского полуострова. Это сделали организации корейцев, сбежавших из КНДР. Они переправлялись через формальную границу (так как две страны формально до сих пор в состоянии войны – 24) с помощью баллонов с воздухом. Листовки рассказывали о реальной ситуации на Севере и провоцировали дальнейшие побеги, называя лидера КНДР "дьяволом", которого ожидает судьба Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. 24 канал разобрался в конфликте.

Листовки не шумят, не выделяют тепло, их нельзя засечь радаром. Единственный путь остановить их – давить на правительство Южной Кореи,

– рассказал NYT Ли Мин Бок, который сам запускает около 1500 таких шаров в год.

Именно поэтому Пхеньян отреагировал крайне жестко – такие действия людей с Юга подрывали их монополию на информацию и делали неэффективной пропаганду о "социалистическом рае" (КНДР уже давно не является социалистической страной – 24).

Там их называли "хуже оружия и артиллерийского огоня". И во многом они правы, потому что в пакетах часто бывают портативные радио, Библии, доллары США, флешки с запрещенным на Севере контентом. Другая ветвь таких организаций занимается переправкой "гуманитарной помощи" по морю.

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Главную роль в ситуации играет сестра Ким Чен Ына Ким Ин Чжон. Она выступала с публичными заявлениями, угрозами и отдавала приказы армии. Это свидетельствует, что за последнее время она очень серьезно подняла статус политической и военной элиты Северной Кореи. "Первая сестра" угрожала последствиями, если Юг не остановит запуски листовок.

Лидеры двух Корей во время встречи два года назад / Фото The Week UK

В Сеуле президентом на данный момент является Мун Чжэ Ин, который пытается любой ценой улучшить отношения с Ким Чен Ыном и уговорить режим на Севере все же отказаться от ядерного оружия. В 2018 году два лидера даже встретились в поселке Пханмунджом, которое находится на ДМЗ (демилитаризований зоне, де-факто – на границе – 24) и подписали там исторические документы, включая военный договор.

Совместная области безопасности Зона возле ДМЗ стала разоруженной и должна была привлекать внимание туристов. Так вот, Мун Чжэ Ин полностью поддержал Пхеньян.

Листовки вызывают критику

Против групп, которые запускали листовки, даже возбудили уголовные дела и планируют принять закон, запрещающий подобное поведение. Недовольны и южные корейцы, живущие на границе с КНДР, так как большая часть этих открыток оказывается в их селах, создавая постоянную проблему с мусором. Они даже блокировали дороги, чтобы предотвратить новые попытки запустить шары через границу.

Но в целом, все эти усилия были впустую и запоздалыми. 9 июня КНДР оборвала все линии коммуникации с Южной Кореей (не в первый раз, стоит отметить – 24) и не отвечала на звонки по горячей линии. Через несколько дней, в годовщину первого саммита между Трампом и Кимом, КНДР заявила – будет и дальше развивать ядерную мощь, а все переговоры "стали темным страшным сном".

Южная Корея, с точки зрения Пхеньяна, виновата – ведь именно Голубой Дом (резиденция президента в Сеуле – 24) сказал Киму, что во время второй встречи в Ханое, во Вьетнаме, США снимет часть санкций, если Ким закроет ядерный комплекс Йонбен. Но саммит провалился и теперь Юг – с точки зрения Севера – надо наказать за потерю Ким Чен Ыном "лица" и напрасное трудное путешествие на поезде.

Уничтожение офиса и дальнейшие шаги

Общий корейский офис перед открытием / Фото= Times of Israel

Первый серьезный шаг, к которому прибегли на Севере, касался ее собственной территории. КНДР взорвала четырехэтажный офис советников из стали и стекла в Индустриальном комплексе Кэсон в 10 км от ДМЗ. Комплекс начал работать еще в 2004 году. К 2011 году технопарк произвел товаров на чуть более 1 млрд долларов США. Сам офис появился гораздо позже.

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Когда отношения между Кореями вновь обострились в 2013 году, работу Кэсонского комплекса впервые остановили, а Север закрыл туда доступ даже для своих рабочих. Впрочем, есть информация, что режим Кима продолжает использовать его нелегально для нужд ракетно-ядерной программы. Проблему уладили, но в 2016 году Южная Корея покинула проект окончательно после испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия со стороны КНДР. В 2018 году там создали офис для советников и межкорейского примирения.

Это делает подоюное действие КНДР больше символическим, чем эффективным шагом. Больше, чтобы показать – очередной период "солнечного тепла" в отношениях двух Корей закончен и теперь Юг снова "враг". Но что дальше?

Возможности для провокаций

Есть несколько вариантов: Северная Корея может закрыть туры и доступ к горе Кумган на противоположном, восточном конце страны, миллитаризировать местный порт. Армия "Герметического Королевства" только Есть несколько вариантов: Северная Корея может закрыть туры и доступ к горе Кумган на противоположном, восточном конце страны, миллитаризировать местный порт. Армия "Герметического Королевства" только ждет приказа , чтобы войти в ДМЗ и сделать ее вооруженной зоной снова.

Ультимативным провокацией станет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чего Ким не делал уже несколько лет. Это будет знак для США, потому что для Юга достаточно артиллерийских учений и ракет малого радиуса дальности. Но еще вопрос, пойдет ли Ким на провокацию Дональда Трампа, отказавшись от собственного моратория и рискуя вызвать гнев.

Отсюда возникает вопрос: почему именно сейчас Ким прибегнул к повышению ставок?

Недостаток пищи и выселение: что происходит в КНДР

В КНДР в очередной раз возникла проблема с едой / Фото The Inquisitr

Мнение экспертов пока таково: в КНДР значительно ухудшилась общая ситуация. Экономический кризис, пандемия COVID-19 и ужесточение санкций способствовали тому, что режим получает меньше помощи от Москвы и Пекина. И людей надо отвлечь от этого.

Daily NK, сайт который ведут сбежавшие корейцы, информирует: даже в столице Пхеньяне не выдавали полный паек из кукурузы уже три месяца, впервые с голодных 1990-х годов. А в январе, феврале и марте выдавали пайки только на 12 дней в месяц.

Это коснулось также армии и партийных функционеров и ситуация продолжает ухудшаться, сообщает издание. Военные запасы теперь нельзя использовать для обеспечения Пхеньяна. Цена на кукурузу растет.

Дела настолько плохи, что речь идет о новом "жестоком марше" (том самом голоде в 1990-е – 24). Четкого плана решения проблемы у партии пока нет, а вину на кого-то переложить надо. Легкая цель – Южная Корея.

Департамент 8, который занимается регистрацией граждан, запретил новым людям прибывать в Пхеньян (въехать в столицу можно только при наличии специального пропуска – 24). Эта мера направлена ​​против дальнейшего роста населения в городе, рассказал Daily NK источник в Пхеньяне.

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Жители районов 30 (в черте города) и 410 (окрестности) были выселены, если у них не было вида на жительство или они переехали после женитьбы и являются членами семей, которые официально там проживают.

Невозможность государства обеспечить рационы заставила восстановить нелегальные рынки, так называемые "кузнечные рынки". Ранее они редко встречались в Пхеньяне, но теперь вернулись и расцветают. Как правило, они работают только 3 часа – с 4 до 7 утра – и 80% ассортимента – пищевые продукты. На больших городских рынках (т.н. jangmadang) – цены на свинину, масло и рис выросли на 10-20%. Килограмм риса в январе стоил 4150 местных вон (123 грн), а сейчас – 4900 (145 грн).

Можно ожидать, что вместе с ухудшением ситуации в КНДР возрастет количество провокаций против Южной Кореи. Что касается отношений с США, то все, в том числе и Пхеньян, будут ожидать результатов выборов в ноябре. Все зависит от того, кто их выиграет.