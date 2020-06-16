Північна Корея активно погрожує Півдню, а також підірвала спільний з Сеулом офіс радників. Ми проаналізували причини таких дій Пхеньяну та дізналися, чи є надія на покращення відносин двох Корей.

Що передувало погіршенню ситуації?

Балони з "гумдопомогою" перде запуском, Південна Корея / Фото TIME

Все почалося з запуску чергових листівок з Півдня на Північ Корейського півострова. Це зробили організації корейців, які втекли з КНДР. Вони переправлялися через формальний кордон (бо дві країни формально досі у стані війни – 24) за допомогою балонів з повітрям. Листівки розказували про реальну ситуацію на Півночі та провокували подальші втечі, називаючи лідера КНДР "дияволом", якого чекає доля Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна. 24 канал розібрався у конфлікті.

Листівки не шумлять, не виділяють тепло, їх не можна помітити радаром. Єдиний шлях зупинити їх – тиснути на уряд Південної Кореї, – розповів NYT Лі Мін Бок, який сам запускає до 1500 таких куль за рік.

Саме тому Пхеньян відреагував вкрай жорстко – такі дії людей з Півдня підривали їх монополію на інформацію та робили неефективною пропаганду про "соціалістичний рай" (КНДР вже давно не є соціалістичною країною – 24).

Там їх називали "гіршими за зброю та артилерійський вогонь". І в багато чому вони є правими, бо в пакунках часто бувають портативні радіо, Біблії, долари США, флешки з забороненим на Півночі контентом. Інша гілка таких організацій займається переправлянням "гуманітарної допомоги" через море.

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Головну роль у ситуації грає сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон. Вона виступала з публічними заявами, погрозами та віддавала накази армії. Це свідчить, що за останній час вона дуже серйозно підняла свій статус політичної та військової еліти Північної Кореї. "Перша сестра" погрожувала наслідками, якщо Південь не зупинить запуски листівок.

Лідери двох Корей під час зустрічі два роки тому / Фото The Week UK

В Сеулі наразі президентом є Мун Чже Ін, який намагається за будь-яку ціну покращити відносини з КІм Чен Ином та вмовити режим на Півночі все ж відмовитись від ядерної зброї. У 2018 році два лідера навіть зустрілися у селищі Пханмунджом, яке знаходиться на ДМЗ (демілітарізованій зоні, де-факто – на кордоні – 24) і підписали там історичні документи, включаючи військовий договір.

Спільна Безпекова Зона біля ДМЗ стала роззброєною та мала привертати увагу туристів. Так от, Мун Чже Ін цілком підтримав Пхеньян.

Листівки викликають критику Проти груп, які запускали листівки, навіть порушили кримінальні справи та планують прийняти закон, який забороняє подібну поведінку. Незадоволені і південні корейці, які живуть на кордоні з КНДР, бо більша частина цих листівок опиняється у їх селах, створюючи постійну проблему зі сміттям. Вони навіть блокували дороги, щлоб запобігти новим спробам запустити кулі через кордон.

Але загалом, всі ці зусилля були намарно та запізно. 9 червня КНДР обірвала всі лінії комунікації з Південною Кореєю (не вперше, варто зазначити – 24) і не відповідала на дзвінки за гарячою лінією. Через кілька днів, на річницю першого саміту між Трампом та Кімом, КНДР заявила – буде й далі розвивати ядерну потугу, а всі перемовини "стали темним страшним сном".

Південна Корея, з точки зору Пхеньяну, винна – бо саме Блакитний Дім (резиденція президента в Сеулі – 24) сказав Кіму, що під час другої зустрічі в Ханої, В'єтнам, США зніме частину санкцій, якщо Кім закриє ядерний комплекс Йонбйон. Та саміт провалився і тепер Південь – з точки зору Півночі – треба покарати за втрату Кім Чен Ином "обличчя" та намарну важку подорож на поїзді.

Знищення офісу та подальші кроки

Спільний корейський офіс перед відкриттям / Фото= Times of Israel

Першим серйозним кроком, до якого вдалися на Півночі, стосувався її власної території. КНДР підірвала чотирьохповерховий офіс радників зі сталі та скла в Індустріальному комплексі Кесон у 10 км від ДМЗ. Комплекс почав працювати ще у 2004 році. До 2011 року технопарк виробив товарів на трохи більше, ніж 1 млрд доларів США. Сам офіс з'явився набагато пізніше.

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Коли відносини між Кореями знову загострилися у 2013 році, роботу Кесонського комплексу вперше зупинили, а Північ закрив туди доступ навіть для своїх робітників. Втім, є інформація, що режим Кіма продовжує використовувати його нелегально заради потреб ракетно-ядерної програми. Проблему залагодили, але у 2016 р. Південна Корея покинула проєкт остаточно після тесту балістичної ракети далекого радіусу дії з боку КНДР. У 2018 році там створили офіс для радників та міжкорейського примирення.

Це робить таку дію КНДР більш символічним, ніж ефективним кроком. Більше, щоб показати – черговий період "сонячного тепла" у відносинах двох Корей закінчено і тепер Південь знову "ворог". Але що далі?

Можливості для провокацій Є кілька варіантів: Північна Корея може закрити тури та доступ до гори Кумган на протилежному, східному кінці країни, мілітарізувати місцевий порт. Армія "Герметичного Королівства" лише Є кілька варіантів: Північна Корея може закрити тури та доступ до гори Кумган на протилежному, східному кінці країни, мілітарізувати місцевий порт. Армія "Герметичного Королівства" лише чекає наказу , щоб увійти до ДМЗ та зробити її озброєною зоною знову.

Ультимативною провокацією стане випробування міжконтинентальної балістичної ракети, чого Кім не робив вже кілька років. Це буде знак для США, бо для Півдня достатньо артилерійських навчань та ракет малого радіусу дальності. Але ще питання, чи піде Кім на провокацію Дональда Трампа, відмовившись від власного мораторію і ризикуючи викликати гнів.

Звідси виникає питання: чому саме зараз Кім вдався до підвищення ставок?

Нестача їжі та виселення: що відбувається в КНДР

В КНДР вчергове виникла проблема з їжею / Фото The Inquisitr

Думка експертів поки така: в КНДР значно погіршилась загальна ситуація. Економічна криза, пандемія COVID-19 та посилення санкцій сприяли тому, що режим отримує менше допомоги від Москви та Пекіна. І людей треба відволікти від цього.

Daily NK, сайт який ведуть корейці, що втікли, інформує: навіть в столиці Пхеньяні не видавали повний пайок з кукурудзи вже три місяці, вперше з голодних 1990х років. Натомість в січні, лютому та березні видавали пайки лише на 12 днів на місяць.

Це торкнулося також армії та партійних функціонерів та ситуація продовжується, повідомляє видання . Військові запаси тепер не можна використовувати для забезпечення Пхеньяну. Ціна на кукурудзу зростає.

Справи настільки погані, що мова йде про новий "жорстокий марш" (той самий голод у 1990-ті – 24). Чіткого плану вирішення проблеми у партії поки немає, а провину на когось перекласти треба. Найлегша ціль –Південна Корея.

Департамент 8, що займається реєстрацією громадян, заборонив новим людям прибувати в Пхеньян (в'їхати до столиці можна лише за наявності спеціальної перепустки – 24). Цей захід направлений проти подальшого зростання населення в місті, розповіло Daily NK джерело в Пхеньяні.

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Жителі районів 30 (в межах міста) та 410 (околиці) були виселені, якщо у них не було посвідок на проживання чи вони переїхали після одруження і є членами сімей, що офіційно там проживають.

Неможливість держави забезпечити раціони змусила відновити нелегальні ринки, так звані "коникові ринки". Раніше вони рідко зустрічалися в Пхеньяні, але тепер повернулись та розквітають. Зазвичай, вони працюють лише 3 години – з 4 до 7 ранку – і 80% асортименту – харчові товари. На великих міських ринках ( т.зв. jangmadang) – ціни на свинину, олію та рис зросли на 10-20%. Кілограм рису в січні коштував 4150 місцевих вон (123 грн), а зараз – 4900 (145 грн).

Можна очікувати, що разом з погіршенням ситуації в КНДР зросте кількість провокацій проти Південної Кореї. Щодо відносин із США, то всі, в тому числі і Пхеньян, будуть чекати результатів виборів у листопаді. Все залежить від того, хто їх виграє.