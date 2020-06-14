Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на международную политику и изменила ее. Возможно, навсегда. 24 канал перевел статью известного футуролога и политолога Фрэнсиса Фукуямы.

Необходимость эффективного лидерства

Сейчас понятно, что некоторые страны справились лучше других, так будет и впредь, пишет выдающийся Фрэнсис Фукуяма для журнала Foreign Affairs.

Успешность борьбы с пандемией состоит из трех факторов: государственная способность, социальное доверие и лидерство. Страны со всеми тремя показателями – компететний госаппарат, правительство, которому люди доверяют и к которому прислушиваются, и эффективные лидеры – показали себя очень хорошо, уменьшая причиненный вред.

Им в противовес страны с плохо функционирующим правительством, разделенным обществом и плохим руководством больше пострадали от коронавируса. Они оставили своих людей и экономику беззащитными и уязвимыми.

Мир и пандемия Люди в собачьих клетках и репрессии: как COVID-19 повлиял на мировой порядок

Все, что пока известно о коронавирусе, говорит нам: COVID-19 будет продолжаться несколько лет, а не месяцев. Он менее смертелен, чем ожидалось, но очень заразен и может передаваться даже без симптомов.

Например, Эбола очень смертельная, но ее сложно подхватить и жертвы обычно умирают, еще не успев передать болезнь дальше. Коронавирус – полная противоположность, а потому люди могут воспринимать его менее серьезно, чем нужно. Поэтому COVID-19 продолжит распространяться по всему земному шару, вызывая много смертей.

Экономические последствия коронавируса

Для экономики продолжение кризиса будет означать закрытие все большей доли бизнеса и крах целых индустрий, как то торговые центры, розничные продажи и путешествия. Только крупные компании с большими денежными запасами смогут пройти кризис безболезненно, в основном – техногиганты, поскольку цифровое взаимодействие становится все более привычным.

Политические последствия коронавируса

А вот политические последствия могут быть еще более серьезными. Так, нацию можно призвать к общему акту самопожертвования на некоторое время, но не навсегда.

Эпидемия вместе с массовой потерей работы, растянутой во времени рецессией и невиданной ранее долговой нагрузкой создаст конфликты.

Глобальное распределение силы будет дальше смещаться в Азию, поскольку именно Восточная Азия одной из первых эффективно остановила коронавирус. Лучше, чем Европа и США. Несмотря на то, что пандемия появилась в Китае – который сначала скрывал ее и позволил распространиться – именно Китай получит выгоду от этого кризиса. Теперь Пекин движется к следующей задаче – быстро вернуть свою экономию на докризисный уровень.

Соединенные Штаты наоборот наблюдают падение своего престижа из-за неспособности остановить распространение COVID-19 (на момент написания статьи, в Америке заразилось более 2 млн человек – 24). И это страна, которая имеет потенциал и государственную состоятельность, собранные и обработанные данные и информацию о предыдущих эпидемиях.

В США очень разделенное общество и некомпететный лидер, который заблокировал эффективное сопротивление. Президент разделял вместо объединять, атаковал международные организации, политизировал доставку помощи, обвинял во всем губернаторов, на которых он сбросил принятие важных решений. Китай, который тоже смотрел на все это, быстро сделал выводы.

В ближайшем будущем пандемия может привести к относительному схождению США с мирового Олимпа, продолжению эрозии либерального мирового порядка и возрождению фашизма по всему миру.

Но одновременно – к новому рождению либеральной демократии – системы, которая удивляла скептиков много раз невероятной способностью к устойчивости и восстановлению. В разных местах будут элементы обоих взглядов. Если современные тренды не поменяются драматично, ближайшее будущее выглядит невесело.



Дональд Трамп не может спасти США / Фото Getty images

Падение правительств и будущее демократии

Большие кризисы имеют последствия, часто – непредсказуемые. Великая депрессия привела к изоляционизму, национализму, фашизму и Второй Мировой войне. Но также – к росту Соединенных Штатов как глобальной суперсилы и окончанию эры колоний.

Атака 11 сентября подтолкнула США осуществить два провальные военные вторжения. Мир увидел подъем Ирана и новые формы исламского радикализма. Наконец, финансовый кризис создал условия для популизма против элит, и это движение заменяет лидеров по всему миру (процесс по сей день – 24). Описать нынешнюю пандемию коронавируса должны будущие историки, но понимать ее эффекты надо уже сейчас.

Читайте еще Воспользовались кризисом и коронавирусом: как возрождается "Исламское Государство"

Правительства Филиппин и Венгрии использовали коронавирус, чтобы дать себе чрезвычайные полномочия, двигая себя все дальше от демократии. Их примеру последовали Сальвадор, Уганда и Китай. Внутри Европы появились барьеры для передвижения людей. Вместо того, чтобы работать вместе, страны сконцентрировались на себе и обвиняли друг друга в своих неудачах (правда, есть и обратные примеры человечной помощи во время пандемии – 24).

Рост национализма увеличит возможность международного конфликта. Его можно использовать по-разному: отвлекать домашнюю аудиторию, бороться с иностранцами и любимыми целями во внутренней политике, создавать фейки и новые факты. Но все же международная турбулентность пока видится менее вероятной чем внутренняя.

Для бедных и очень бедных стран социальная дистанция и элементарная гигиена выглядят невозможными, потому что нет доступа к чистой воде и есть потребность работать. Такие государства испытывают серьезный удар из-за переполненной и неэффективной медицинской системы.

Между тем, на глобальном Юге климатические изменения привели к кризису еще до эпохи пандемии. А она ухудшит ситуацию, толкая людей к краю выживания. Кризис уничтожил мечты сотен миллионов людей в небогатых странах, которые наслаждались 20-ю годами экономического роста. Что будет дальше?

Это важно Провальное государство и проклятое десятилетие: как пандемия раскрыла проблемы США

Народный гнев и революции

Отчаянные люди будут мигрировать, лидеры-демагоги – использовать ситуацию, чтобы получить власть, коррумпированные политики – воровать, пока могут и как можно больше. Многие правительства сколлапсируют.

Новую волну с Юга на Север встретят с еще меньшей радостью и большим сопротивлением. Теперь будет еще легче обвинить мигрантов в принесении хаоса и болезней. Появление так называемых "черных лебедей" (спасибо, Насир Талеб, – 24) невозможно предсказать.

Они росли в отчаянии и долгом страдании. Теперь богатый мир захватили конспирологические теории заговора благодаря Интернету и соцсетям.

Но пандемия может принести и позитив. Как когда-то и сама Великая депрессия родила либеральную демократию. Часто для этого нужен серьезный внешний шок, чтобы вырвать "склеротические" политические системы из состояния покоя и создать условия для давно ожидаемых структурных реформ. В некоторых местах этот паттерн сработает снова. Эффективные лидеры будут вознаграждены, плохие – критикованы.

Актуально Африка после коронавируса: угроза голода, холеры и терроризма

Два примера: Бразилия, сильное государство Южной Америки, балансирует на грани превращения обратно на военную диктатуру. В то время как президент Болсонару не признает катастрофу, там почти миллион зараженных. В России падает легитимность президента Путина из-за невозможности контролировать распространение вируса по всей территории РФ.

Институты по всему миру продемострировали свою неготовность и слабость, а пропасть между богатыми и бедными растет из-за продленной экономической стагнации. С другой стороны, некоторые правительства показали свою способность решать проблемы, совместно собирая ресурсы. Пандемия может помочь развить социальную солидарность, и более щедрые системы социальной защиты.

Вместо выводов

Положительные сценарии, отмечает Фукуяма, нуждаются в рациональном публичном дискурсе и обучении для социума. Но в наше время связь между технологической экспертизой и государственной политикой ослабевает. Цифровая революция поднимает и уничтожает авторитет. Политические решения теперь принимаются в так называемом "вооруженном пузыре". Это далеко не идеальный вариант для конструктивной, коллективной самопроверки и некоторые политики останутся иррациональными дольше.

Дональд Трамп и пандемия

Наибольшее неизвестное сейчас – США. Стране не повезло получить наиболее разделяющего и некомпететного лидера и глобальную пандемию одновременно. Его стиль правления не меняется под давлением. Проведя свой первый срок в войне с собственным государством, он не смог эффективно управлять, когда ситуация этого требовала.

Если президент выиграет второй срок в ноябре, шансы на распространение либерального мирового порядка по миру несколько упадут, а глубокая поляризация внутри Америки – останется. Независимо от того, кто будет в Белом Доме.

Даже если Демократы заберут себе всю власть – президента и обе палаты Конгресса – они получат страну на коленях. Перед ними будут горы долгов, требование немедленно действовать и жесткая оппозиция. Национальные и международные организации будут слабыми после лет издевательств и будут нуждаться в годах для перестройки – если это все еще будет возможным.

После острой фазы пандемии мир будет двигаться на выход из депрессивной ситуации. Демократия, США и капитализм показали ранее возможность адаптации и трансформации. Но на этот раз снова придется "достать кролика из шляпы".