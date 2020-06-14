Пандемія коронавірусу, безумовно, вплинула на міжнародну політику та змінила її. Можливо, назавжди. 24 канал переклав статтю відомого футуролога та політолога Френсіса Фукуями.

Необхідність ефективного лідерства

Наразі зрозуміло, що деякі країни впоралися краще за інших, так буде і надалі, пише видатний Френсіс Фукуяма для журналу Foreign Affairs.

Успішність боротьби з пандемією складається з трьох факторів: державна спроможність, соціальна довіра і лідерство. Країни з усіма трьома показниками – компететний держапарат, уряд, якому люди довіряють і до якого дослухаються та ефективні лідери – показали себе дуже добре, зменшуючи заподіяну шкоду.

Їм на противагу країни з погано функціонуючим урядом, розділеним суспільством та поганим керівництвом більше постраждали від коронавірусу. Вони залишили своїх людей та економіку беззахисними та вразливими.

Світ та пандемія Люди в собачих клітках та репресії: як COVID-19 вплинув на світовий порядок

Все, що наразі відомо про коронавірус, каже нам: COVID-19 буде продовжуватися кілька років, а не місяців. Він менш смертельний, ніж очікувалося, але дуже заразний і може передаватись навіть без симптомів.

Наприклад, ебола дуже смертельна, але її складно підхопити й жертви зазвичай помирають, ще не встигнувши передати хворобу далі. Коронавірус – повна протилежність, а тому люди можуть сприймати його менш серйозно, ніж потрібно. Тому COVID-19 продовжить поширюватись по всій земній кулі, викликаючи багато смертей.

Економічні наслідки коронавірусу Для економіки продовження кризи означатиме закриття все більшої частки бізнесу та крах цілих індустрій, як-то торгові центри, роздрібний продаж та подорожі. Лише великі компанії з великими грошовими запасами зможуть пройти кризу безболісно, в основному – техногіганти, оскільки цифрова взаємодія стає все більш звичною.

Політичні наслідки коронавірусу

А от політичні наслідки можуть бути ще більш серйозними. Так, націю можна закликати до спільного акту самопожертви на деякий час, але не назавжди.

Епідемія разом з масовою втратою роботи, розтягнутою в часі рецесією та небаченим раніше борговим навантаженням, створить конфлікти.

Глобальний розподіл сили буде далі зміщуватися в Азію, оскільки саме Східна Азія однією з перших ефективно зупинила коронавірус. Краще, ніж Європа та США. Не дивлячись на те, що пандемія з'явилася в Китаї – який спочатку приховував її та дозволив поширитись – саме Китай отримає зиск від цієї кризи. Тепер Пекін рухається до наступного завдання – швидко повернути свою економію на докризовий рівень.

Сполучені Штати навпаки спостерігають падіння свого престижу через нездатність зупинити поширення COVID-19 (на момент написання статті, в Америці заразилося понад 2 млн людей – 24). І це країна, яка має потенціал та державну спроможність, зібрані та оброблені дані та інформацію щодо попередніх епідемій.

США мають дуже розділене суспільство та некомпететного лідера, який заблокував ефективний спротив. Президент розділяв замість об'єднувати, атакував міжнародні організації, політизував доставку допомоги, звинувачував у всьому губернаторів, на яких він скинув прийняття важливих рішень. Китай, який теж дивився на все це, швидко зробив висновки.

У найближчому майбутньому пандемія може призвести до відносного сходження США зі світового Олімпу, продовження ерозії ліберального світового порядку та відродження фашизму по всьому світу.

Але одночасно – до нового народження ліберальної демократії – системи, яка дивувала скептиків багато разів неймовірною здатністю до стійкості та відновлення. У різних місцях будуть елементи обох поглядів. Якщо сучасні тренди не зміняться драматично, найближче майбутнє виглядає невесело.

Дональд Трамп не може врятувати США / Фото Getty images

Падіння урядів та майбутнє демократії

Великі кризи мають наслідки, часто – непередбачувані. Велика Депресія призвела до ізоляціонізму, націоналізму, фашизму та Другої Світової війни. Але також – до зростання Сполучених Штатів як глобальної суперсили та закінчення ери колоній.

Атака 11 вересня побудила США здійснити дві провальні військові вторгнення. Світ побачив піднесення Ірану та нові форми ісламського радикалізму. Нарешті, фінансова криза створила умови для популізму проти еліт, і цей рух замінює лідерів по всьому світу (процес відбувається по сьогодні – 24). Описати нинішню пандемію коронавірусу мають майбутні історики, але розуміти її ефекти треба вже зараз.

Читайте ще Скористались кризою та коронавірусом: як відроджується "Ісламська Держава"

Уряди Філіппін та Угорщини використали коронавірус, щоб дати собі надзвичайні повноваження, рухаючи себе все далі від демократії. Їхньому прикладу послідували Сальвадор, Уганда та Китай. Всередині Європи з'явилися бар'єри для пересування людей. Замість того, щоб працювати разом, країни сконцентрувалися на собі та звинувачували одна одну у своїх невдачах (щоправда, є і зворотні приклади людяної допомоги під час пандемії – 24).

Зростання націоналізму збільшить можливість міжнародного конфлікту. Його можна використовувати по різному: відволікати домашню аудиторію, боротися з іноземцями та улюбленими цілями у внутрішній політиці, створювати фейки та нові факти. Але все ж міжнародна турбулентність наразі бачиться менш ймовірною ніж внутрішня.

Для бідних та дуже бідних країн соціальна дистанція та елементарна гігієна виглядають неможливими, бо немає доступу до чистої води і є потреба працювати. Такі держави зазнають серйозного удару через переповнену та неефективну медичну систему.

Тим часом, на глобальному Півдні кліматичні зміни спричинили кризу ще до епохи пандемії. А вона погіршить ситуацію, штовхаючи людей до краю виживання. Криза знищила мрії сотень мільйонів людей в незаможніх державах, які насолоджувалися 20-ма роками економічного зростання. Що буде далі?

Це важливо Провальна держава та прокляте десятиліття: як пандемія викрила проблеми США

Народний гнів та революції

Відчайдушні люди будуть мігрувати, лідери-демагоги – використовувати ситуацію, щоб здобути владу, корумповані політики – красти, поки можуть і якомога більше. Багато урядів сколапсують.

Нову хвилю з Півдня на Північ зустрінуть з ще меншою радістю та більшим спротивом. Тепер буде ще легше звинуватити мігрантів у принесенні хаосу та хвороб. Появу так званих "чорних лебедів" (дякуємо, Насір Талеб! – 24) неможливо передбачити.

Вони зростали з відчаю та довгого страждання. Тепер багатий світ захопили конспірологічні теорії змови завдяки Інтернету та соцмережам.

Але пандемія може принести і позитив. Як колись та сама Велика Депресія народила ліберальну демократію. Часто для цього потрібен серйозний зовнішний шок, щоб вирвати "склеротичні" політичні системи зі стану спокою та створити умови для давно очікуваних структурних реформ. У деяких місцях цей паттерн спрацює знову. Ефективні лідери будуть винагороджені, погані – критиковані.

​Актуально Африка після коронавірусу: загроза голоду, холери та тероризму

Два приклади: Бразилія, найсильніша держава Південної Америки, балансує на грані перетворення назад на військову диктатуру. У той час як президент Болсонару не визнає катастрофу, там майже мільйон заражених. В Росії падає легітимність президента Путіна через неможливість контролювати поширення вірусу по всій території РФ.

Інституції по всьому світу продемострували свою неготовність та слабкість, а прірва між багатими та бідними зростає через продовжену економічну стагнацію. З іншого боку, деякі уряди показали свою спроможність вирішувати проблеми, спільно збираючи ресурси. Пандемія може допомогти розвинути соціальну солідарність, та більш щедрі системи соціального захисту.

Замість висновків

Позитивні сценарії, зазначає Фукуяма, потребують раціонального публічного дискурсу та навчання для соціуму. Але у наш час зв'язок між технологічною експертизою та державною політикою слабшає. Цифрова революція підносить та знищує авторитет. Політичні рішення тепер приймаються в так званій "озброєній бульбашці". Це далеко не ідеальний варіант для конструктивної, колективної самоперевірки і деякі політики залишаться ірраціональними довше.

Дональд Трамп та пандемія Найбільше невідоме зараз – США. Країні не поталанило отримати найбільш розділяючого та некомпететного лідера та глобальну пандемію одночасно. Його стиль правління не змінюється під тиском. Провівши свій перший термін у війні з власною державою, він не зміг ефективно керувати, коли ситуація цього потребувала.

Якщо президент виграє другий термін у листопаді, шанси на поширення ліберального світового порядку світом дещо впадуть, а глибока поляризація всередині Америки – залишиться. Незалежно від того, хто буде у Білому Домі.

Навіть якщо Демократи заберуть собі всю владу – президента та обидві палати Конгресу – вони отримають країну на колінах. Перед ними будуть гори боргів, вимога негайно діяти та жорстка опозиція. Національні та міжнародні організації будуть слабкими після років знущань та потребуватимуть роки для перебудови – якщо це можливо.

Після гострої фази пандемії світ буде рухатись на вихід з депресивної ситуації. Демократія, США та капіталізм показали раніше можливість адаптації і трансформації. Але цього разу знову доведеться "дістати кроля з капелюха".