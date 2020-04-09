"Вони все провалили": куди поділася ООН під час пандемії

Організація Об’єднаних Націй мала би курувати світову відповідь на пандемію коронавірусу, але до неї все більше питань як з боку простих людей так і лідерів держав. Сайт 24 каналу переклав статтю Politico, щоб зрозуміти, куди зникло лідерство ООН на тлі світової кризи.

Головне питання звучить так: чому тему коронавірусу досі не розглянула Рада Безпеки ООН, чому для цього знадобилося 100 тисяч жертв та випадки більш ніж в 180 країнах. Після постійних закликів від менших країн, Радбез таки збереться на засідання. Але, як пише видання, деякі старші дипломати вже відчувають підступаючий сором.

Чому? Бо це буде закрите засідання, не очікується що за ним послідують якісь дії. Сполучені Штати тим часом поклали край розмовам про резолюцію або хоча б заяву Радбезу ООН, бо хотіли внести фрази про походження вірусу з Китаю, сказали два дипломати Politico. Дуже по злому проти Китаю налаштовані і німці: вони кажуть, що дії КНР "призвели до непотрібних смертей та економічних збитків".

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Засідання в цей четвер через відеоконференцію ще більше підкреслить невідповідність такої структури як ООН як місця, де країни можуть зібратися та вирішувати кризи. Наприклад обговорити, що світова кооперація з метою подолання коронавірусу була, фактично, мінімальна. І коли країни почали казати, що "зроблять все залежне" для цього, майданчиком стала "Велика 20-ка", а зовсім не стіни ООН.

Сила непостійних членів: засідання про Covid-19

Німеччина активно виступала за проведення засідання Радбезу про коронавірус / Фото SDGs for All

Шість років тому, зазначає Politico, ситуація була іншою: у вересні 2014 року, з подачі Обами, Радбез ООН швидко оголосив Еболу в Африці світовою загрозою. Втім, епідемія закінчилась, а боротьба між головними світовими силами – США, РФ та КНР – продовжилась. У наші дні епідемія чи навіть пандемія – недостатній привід для дипломатичної співпраці.

Опозиція до проведення зустрічі була від китайської та російської місії, французи теж сумнівалися у її доцільності. Москва так Пекін наголошували, що розглядати пандемію треба лише в тих країнах, які переживають конфлікт. Тоді як Париж хотів спочатку обговорити ситуацію в закритому клубі постійних членів Радбезу ООН.

Головні держави світу утримались Китай, який головував у Радбезі в березні, коли ВООЗ (частина ООН, до речі) проголосив коронавірус пандемією, не скликав засідання. А на той час вірус вже перевантажив медичні системи Європи та Америки. Але і США не встали і не підняли це питання, тому що "спочатку Америка", як вважає президент Трамп. Тому склалося враження, що як і увесь світ, ООН була паралізована об’ємом виклику, з яким тепер повинна боротися.

Засідання відбувається лиш тому, що 9-ть з 10-ти непостійних членів ООН вимагали цього. Цей список такий: Бельгія, Німеччина, Домініканська Республіка (квітневий президент), Естонія, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент та Гренадіни, Туніс та В’єтнам.

Цікава була позиція останнього члена Ради Безпеки – Південної Африки. ПАР сказала, що ціль органу – забезпечувати мир та безпеку, а не розбиратися з проблеми охорони здоров’я та економіки ( і в цьому вони праві). Америка ж коли почався коронавірус фактично зникла з міжнародної арени. Спікер Держдепу США сказав, що Америка підтрамує резолюцію Радбезу ООН, якщо така буде.

Дональд Трамп проти Китаю та ООН

Президент США та делегація на засіданні ООН / Фото Politico

Минулого тижня підключилася і ГенАсамблея, прийнявши свою першу резолюцію про боротьбу з Covid-19, закликаючи у ній до "багатосторонньої міжнародної кооперації". Її просували Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Гана, Індонезія та Сингапур. Але вона має мало юридичної сили і виражає радше відчай менш впливових країн щодо інертності Радбезу.

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"Резолюція ГА ООН більшою мірою символічна", – пояснив Politico Роб Бершинський, який займався міжнародними організаціями в уряді Обами. – "У цей час має діяти Радбез ООН. Лише його резолюції мають вагу міжнародного закону та можуть запустити активність, яка дуже потрібна у цій кризі".

Генсек ООН Антоніу Гуттереш / ФотоThe Conversation

Китай, сказав Politico один старший дипломат з Європи, не хоче обговорювати тему епідемії на Радбезі, бо це поставить їх у незручне становище. Але Пекін не може ігнорувати Генсека ООН Антоніу Гутерреша, який так чи інакше підняв би її. Втім, і він не хоче звинувачувати Китай " у всіх гріхах". Робота ускладнилася серйозним спалахом вірусу в Нью-Йорку, де розташована 39-ти поверхова головна будівля Організації.

Тепер її кампуси – примарне місто, зустрічі вживу майже не проводяться. Засідання ГА ООН цього року поки теж під питанням, бо вакцину до вересня точно не розроблять. З рішенням, скоріш за все, доведеться почекати до травня.

Тим часом, ООН у економічній кризі. Виплати, за більшу частину яких відповідає США, зменшуються: з 50% в минулому році до 42% в першому кварталі 2020. Таким чином, недорахувалися 220 мільйонів доларів США. Миротворчі операції мають грошей лише щоб продовжувати операції на мінімальному рівні лише до червня.

Коронавірус ще більше спустошить скарбницю Організації. Незважаючи на проблеми, Гуттереш запустив фонд на 2 млрд доларів США для допомоги країнам, що розвиваються у боротьбі проти коронавірусу. І оприлюднив план, який передбачає виділення трильйонів доларів США – десь 10% світового ВВП – на відновлення після пандемії. Інша справа, що всі його ініціативи можуть мати лише обмежений ефект. А головний критик сидить у Білому Домі.

Не дуже шанобливе ставлення президента Трампа до ООН всім давно відоме. Останній раз він серйозно розкритикував ВООЗ (Всесвітню Організацію Охорони Здоров’я) за їх відповідь на пандемію і занадто, на думку Вашингтону, дружнє ставлення до Китаю. Трамп до цього агресивно звинувачував Пекін у розповсюдженні коронавірусу на фоні залишків торгової війни між країнами. Китай грає у свою гру, намагаючись нівелювати вплив США, а для цього часто голосуючи в унісон з Росією. Втім, дуже часто КНР і утримується.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус звинувачується у тому, що він допомагав КНР приховувати реальну ситуацію в країні. Трамп навіть погрожував скоротити фондування ВООЗ, де США – головний донор.

"Вони все провалили", – сказав Дональд Трамп у минулий вівторок. Генсек Гутерреш публічно розкритикував Трампа за критику важливої організації у складі ООН. Він зазначив, що наразі не час покладати провину, коли тисячі співробітників WHO мають бути підтримані. На відміну від США, свою підтримку висловила Велика Британія і не лише вона.

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"Всередині ООН є структурні проблеми, ніхто з цим не сперечається. Вони, скоріш за все фундаментальні, а тому - їх нереально розв’язати. У нас є міжнародна організація, яка не може досягнути консенсусу щодо спільних дій", – підсумував для Politico колишній посадовець адміністрації Обами.

Але не треба забувати, що це Трамп вивів США з працюючої іранської ядерної угоди, яка була підтримана ЕС та Радбезом ООН. Окрім цього, Сполучені Штати вийшли з таких органів як Рада з прав людини, формально протестуючи проти включення туди репресивних режимів. Також посадовці Трампа вказували, що їх країна несе завеликий тягар виплат для ООН, яка мала свої корупційні скандали.

Світові лідери мають дивитися далі, як світ буде відновлюватись після вірусу. І він вже точно буде іншим, міжнародним організаціям точно доведеться до нього адаптуватися та виробляти дієві механізми міжнародної співпраці. Особливо це стосується бідних країн та тих, що розвиваються. Вони можуть не мати розвиненої системи охорони здоров’я. Саме там вірус може зібрати свою найбільшу "данину".