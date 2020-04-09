"Они все провалили": куда делась ООН во время пандемии

Организация Объединенных Наций должна была бы курировать мировой ответ на пандемию коронавируса, но к ней все больше вопросов как со стороны простых людей, так и лидеров государств. Сайт 24 канала перевел статью Politico, чтобы понять, куда исчезло лидерство ООН на фоне мирового кризиса.

Главный вопрос звучит так: почему тему коронавируса до сих пор не рассмотрел Совет Безопасности ООН, почему для этого понадобилось 100 тысяч жертв и случаи более чем в 180 странах. После постоянных призывов от меньших стран, Совбез таки соберется на заседание. Но, как пишет издание, некоторые старшие дипломаты уже испытывают подступающий стыд.

Почему? Потому что это будет закрытое заседание, не ожидается что за ним последуют какие-то действия. Соединенные Штаты тем временем положили конец разговорам о резолюции или хотя бы заявлении Совбеза ООН, потому что хотели внести фразы о происхождении вируса из Китая, сказали дипломаты для Politico. Очень по-злому против Китая настроены и немцы: они говорят, что действия КНР "привели к ненужным смертям и экономическим убыткам".

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Заседание в этот четверг через видеоконференцию еще больше подчеркнет несоответствие такой структуры как ООН – как места, где страны могут собраться и решать кризисы. Например обсудить, что мировая кооперация с целью преодоления коронавируса была, фактически, минимальная. И когда страны начали говорить, что "сделают все возможное", для этого площадкой стала "Большая 20-ка", а вовсе не стены ООН.

Сила непостоянных членов: заседание о Covid-19

Германия активно выступала за проведение заседания Совбеза по коронавирусу / Фото SDGs for All

Шесть лет назад, отмечает Politico, ситуация была другой: в сентябре 2014 года, с подачи Обамы, Совбез ООН быстро объявил Эболу в Африке мировой угрозой. Впрочем, эпидемия закончилась, а борьба между главными мировыми силами – США, РФ и КНР – продолжилась. В наши дни эпидемия или даже пандемия – недостаточный повод для дипломатического сотрудничества.

Оппозиция до проведения встречи была от китайской и российской миссии, французы тоже сомневались в ее целесообразности. Москва и Пекин отмечали, что рассматривать пандемию надо лишь в тех странах, которые переживают конфликт. Тогда как Париж хотел сначала обсудить ситуацию в закрытом клубе постоянных членов Совбеза ООН.

Главные государства мира воздержались

Китай, председательствующий в Совбезе в марте, когда ВОЗ (часть ООН, кстати) провозгласил коронавирус пандемией, не созвал заседание. А на то время вирус уже перегрузил медицинские системы Европы и Америки. Но и США не встали и не подняли этот вопрос, потому что "сначала Америка", как считает президент Трамп. Поэтому сложилось впечатление, что как и весь мир, ООН была парализована объемом вызова, с которым теперь должна бороться.

Заседание происходит лишь потому, что 9 из 10-ти непостоянных членов ООН требовали этого. Этот список таков: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика (апрельский президент), Эстония, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Вьетнам.

Интересна была позиция последнего члена Совета Безопасности Южной Африки. ЮАР сказала, что цель органа – обеспечивать мир и безопасность, а не разбираться с проблемами охраны здоровья и экономики ( и в этом они правы). Америка же, когда начался коронавирус, фактически исчезла с международной арены. Спикер Госдепа США сказал, что Америка поддерживает резолюцию Совбеза ООН, если таковая будет.

Дональд Трамп против Китая и ООН

Президент США и делегация на заседании ООН / Фото Politico

На прошлой неделе подключилась и Генассамблея, приняв свою первую резолюцию о борьбе с Covid-19, призывая в ней к "многосторонней международной кооперации". Ее продвигали Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн, Гана, Индонезия и Сингапур. Но она имеет мало юридической силы и выражает скорее отчаяние менее влиятельных стран по поводу инертности Совбеза.

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"Резолюция ГА ООН в большей степени символична", - пояснил Politico Роб Бершинский, который занимался международными организациями в правительстве Обамы. – "В это время должен действовать Совбез ООН. Только его резолюции имеют вес международного закона и могут запустить активность, которая очень нужна в этом кризисе".

Генсек ООН Антониу Гуттереш / ФотоThe Conversation

Китай, сказал Politico один старший дипломат из Европы, не хочет обсуждать тему эпидемии на Совбезе, потому что это поставит их в неудобное положение. Но Пекин не может игнорировать Генсека ООН Антониу Гутерреша, который так или иначе поднял бы ее. Впрочем, и он не хочет обвинять Китай "во всех грехах". Работа осложнилась серьезной вспышкой вируса в Нью-Йорке, где расположено 39-ти этажное главное здание организации.

Теперь ее кампусы – призрачный город, встречи вживую почти не проводятся. Заседание ГА ООН в этом году пока тоже под вопросом, потому что вакцину до сентября точно не разработают. С решением, скорее всего, придется подождать до мая.

Между тем, ООН в экономическом кризисе. Выплаты, за большую часть которых отвечают США, уменьшаются: с 50% в прошлом году до 42% в первом квартале 2020. Таким образом, недосчитались 220 миллионов долларов США. Миротворческие операции имеют денег только чтобы продолжать операции на минимальном уровне только до июня.

Коронавирус еще больше опустошит казну Организации. Несмотря на проблемы, Гуттереш запустил фонд на 2 млрд долларов США для помощи развивающимся странам в борьбе против коронавируса. И обнародовал план, который предусматривает выделение триллионов долларов США – примерно 10% мирового ВВП – на восстановление после пандемии. Другое дело, что все его инициативы могут иметь лишь ограниченный эффект. А главный критик сидит в Белом Доме.

Не очень уважительное отношение президента Трампа в ООН всем давно известно. Последний раз он серьезно раскритиковал ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) за их ответ на пандемию и слишком, по мнению Вашингтона, дружеское отношение к Китаю. Трамп до этого агрессивно обвинял Пекин в распространении коронавируса на фоне остатков торговой войны между странами. Китай играет в свою игру, пытаясь нивелировать влияние США, а для этого часто голосуя в унисон с Россией. Впрочем, очень часто КНР и удерживается.

Председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обвиняется в том, что он помогал КНР скрывать реальную ситуацию в стране. Трамп даже угрожал сократить фондирование ВОЗ, где США – главный донор.

"Они все провалили", – сказал Дональд Трамп в прошлый вторник. Генсек Гутерреш публично раскритиковал Трампа за критику важной организации в составе ООН. Он отметил, что сейчас не время возлагать вину, когда тысячи сотрудников WHO должны быть поддержаны. В отличие от США, свою поддержку выразила Великобритания и не только она.

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"Внутри ООН есть структурные проблемы, никто с этим не спорит. Они, скорее всего фундаментальные, а потому - их нереально решить. У нас есть международная организация, которая не может достичь консенсуса относительно общих действий", – подытожил для Politico бывший чиновник администрации Обамы.

Но не надо забывать, что это Трамп вывел США из работающей иранской ядерной сделки, которая была поддержана ЕС и Совбезом ООН. Кроме этого, Соединенные Штаты вышли из таких органов как Совет по правам человека, формально протестуя против включения туда репрессивных режимов. Также чиновники Трампа указывали, что их страна несет слишком большое бремя выплат для ООН, которая имела свои коррупционные скандалы.

Мировые лидеры должны смотреть дальше, как мир будет восстанавливаться после вируса. И он уж точно будет другим, международным организациям точно придется к нему адаптироваться и вырабатывать действенные механизмы международного сотрудничества. Особенно это касается бедных стран и развивающихся. Они могут не иметь развитой системы здравоохранения. Именно там вирус может собрать свою самую большую "дань".